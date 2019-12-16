Меркель зовет беларусов на работу
Канцлер Германии Ангела Меркель во время видеообращения призвала квалифицированных работников из-за пределов Европейского Союза приезжать работать в страну.
Канцлер отметила, что Германия нуждается в квалифицированных работниках.
По словам Меркель, есть много компаний, которые активно ищут квалифицированных рабочих. "Бизнес не может быть успешным без достаточного количества квалифицированных работников, - сказала она. - "противном случае немецким компаниям придется перемещаться в другие страны".
Основанием для привлечения иностранных специалистов стал новый немецкий миграционный закон, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. Депутаты Бундестага приняли его 7 июня 2019 года.
Как передает DW, закон предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев во всех без исключения сферах, а не только в тех, где не хватает квалифицированной рабочей силы.
В частности, утрачивает силу норма, по которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.
Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, позволят прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя работы до шести месяцев. Однако они не будут иметь права получать социальные выплаты.
Напомним, ранее сообщалось, что в последнее время белорусские медики активно учат немецкий язык.
Источник: tsn.ua
12:36 16/12/2019
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