Меркель зовет беларусов на работу

Канцлер отметила, что Германия нуждается в квалифицированных работниках.





По словам Меркель, есть много компаний, которые активно ищут квалифицированных рабочих. "Бизнес не может быть успешным без достаточного количества квалифицированных работников, - сказала она. - "противном случае немецким компаниям придется перемещаться в другие страны".









Основанием для привлечения иностранных специалистов стал новый немецкий миграционный закон, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. Депутаты Бундестага приняли его 7 июня 2019 года.





Как передает DW, закон предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев во всех без исключения сферах, а не только в тех, где не хватает квалифицированной рабочей силы.





В частности, утрачивает силу норма, по которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.





Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, позволят прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя работы до шести месяцев. Однако они не будут иметь права получать социальные выплаты.









Напомним, ранее сообщалось, что в последнее время белорусские медики активно учат немецкий язык.