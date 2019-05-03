Расследование: как белорусское золото оседает в чужих карманах

Речь, конечно же, не о самородном золоте - так в Беларуси окрестили трепел, месторождение которого разрабатывается возле Хотимска. Трепел, если взяться за него с умом, действительно очень ценен и может приносить большую прибыль. Другое дело, что с умом у нас как-то не умеют.





Новое – хорошо забытое старое





Месторождение трепела «Стальное» было обнаружено возле Хотимска еще в 1933 году и с тех пор, практически каждые десять лет появлялись то одни, то другие планы по его освоению и последующему применению. Но все планы так и остались планами, тем более, что рядом в Брянской области России имеется месторождение, не менее ценное и хорошо освоенное.





Проблема месторождения «Стальное» в том, что слои чистого трепела залегают здесь на глубине 5-9 метров. Над ним идут вскрышные породы, торф, морена (мелкий морской песок), смесь морены и трепела. Есть лишь пять точек, где трепел выходит на глубину всего 2-3 метров. При этом на глубине 2 метров на месторождении начинается вода и ее нужно отводить.





Но несмотря на это, как отмечают специалисты, и белорусское месторождение может приносить большую прибыль, если подойти к его разработке комплексно и предусмотреть использование всех слоев. Ведь тот же морской песок тоже имеет свою ценность.





У белорусского государства имеются все ресурсы, чтобы вести комплексную разработку месторождения, но почему-то его отдали в некомпетентные частные руки, снабдив при этом солидной суммой инвестиций, включая безвозмездные.









Появление «инвестора»





Первым, кто в современной Беларуси начал активно пробивать тему освоения белорусского трепела стал Владимир Михальков, кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленное и гражданское строительство» (строительных конструкций, зданий и сооружений) Белорусско-Российского университета.





Активная деятельность Владимира Михалькова на этом фронте началась в 2004 году, когда он купил долю в ОДО «Полидрев-М», которое сразу же было переименовано в звучное ОДО «Трепел-М». Правда, первоначально доля Михалькова в «Трепел-М» официально принадлежала его жене, а сам он занимал там должность замдиректора.





В 2005 году «Трепел-М», не имея ни средств, ни специалистов, ни опыта, чудесным образом получило горный отвод для разработки месторождения «Стальное». После того, как фирма стала официальным разработчиком месторождения, Владимир Михальков начал активные действия по продвижению различных проектов.





С 2006 года «Трепел-М» начинают включать в различные госпрограммы, в которых «планируется продолжить осуществление ОДО "Трепел-М" инвестиционного проекта по разработке месторождения известковых трепелов "Стальное"». Сообщается, что «Трепел-М» планирует в 2007-2010 годах вложить в организацию производства из трепела 1 млрд рублей (около 400 тыс. долларов на то время).





В программе содействия занятости населения даже указывают, что «Трепел-М» создаст 45 рабочих мест на освоении месторождения и организации производств из добываемого трепела.





Хотя на самом деле никакого инвестпроекта не было, как и не было у ОДО «Трепел-М» денег для освоения месторождения и создания новых рабочих мест. Деньги планировалось получить из государственных фондов.





С этой целью при поддержке чиновников «Трепел-М» не просто включают в госпрограммы, а подводят соответствующую мотивировку, указывая необходимое государственное финансирование в размере того самого 1 млрд рублей.





Например, продвигая идею использования белорусского трепела для цементной отрасли, в одной утвержденной президентом госпрограмме говорилось, что Беларусь ежегодно импортирует 6 тыс. тонн трепела с Фокинского месторождения в Брянской области, в то время как запасы месторождения «Стальное» позволят обеспечить цементные заводы Беларуси активными минеральными добавками на срок свыше 60 лет.





Но проблема в том, что с Брянской области завозят мергель, а белорусский трепел, хоть и близок к нему по свойствам и тоже подходит для производства портландцемента, но значительно усложняет производственный процесс. Вероятно, именно по этой причине, Министерство архитектуры и строительства и цементные заводы не приняли эту идею, как полезную.





Когда получить финансирование под цементные цели не удалось, в госпрограммы начали включать идею использования трепела для производства кирпича со строительством соответствующего завода, и питательных почвенных субстратов.





Проект Владимира Михалькова "Добыча и переработка известковых трепелов и производство почвенных питательных субстратов" даже занял второе место в конкурсе Могилевского технопарка, получив премию в 2 млн рублей (935 долларов на то время). Но и эти проекты не нашли поддержки – остались «на бумаге».



Взялись за коров





Ситуация изменилась в 2010 году, когда в Беларуси началась эра активного строительства молочно-товарных ферм и закупки за рубежом дорогих кормовых добавок. На высоком уровне постоянно звучало, что нужно эти добавки не покупать, а производить самим. И вот тут Михальков предложил производить из хотимского трепела кормовые добавки.





Идею поддержала Национальная академия наук, выступившая заказчиком проекта и потратившая на его научное сопровождение из бюджета страны около 3,5 млрд рублей (415 тыс. долларов по курсу Нацбанка в то время).





В итоге, в сентябре 2012 года Могилевский облисполком заключает с ОДО «Трепел-М» инвестиционный договор на организацию добычи трепела с месторождения «Стальное» и создания в Хотимске производства кормовых добавок-абсорбентов для нужд белорусского животноводства и птицеводства.





Объем инвестиций – 7,5 млрд рублей (890 тыс. долларов по курсу Нацбанка на дату сделки). Под новое производство ОДО «Трепел-М» должно было создать в Хотимске 30 новых рабочих мест с небывалыми для региона высокими зарплатами.





Проект опять же включили в государственную программу «Инновационные биотехнологии» на 2010-2012 годы, хотя ничего инновационного тут на самом деле не было. Более того, никакого смысла строить завод для производства кормовых добавок не было.





С этим вполне могли справиться комбикормовые заводы и комбинаты хлебопродуктов, которых в Беларуси достаточно. У них, в большинстве своем, уже имелись готовые производственные линии, которые либо были не загруженными, либо на давальческом сырье работали.





Ко времени заключения инвестдоговора, согласно выписке из ЕГР, Владимир Михальков уже переоформил долю жены на себя. Одновременно с ним в состав участников «инвестора» вошли еще две знаковые для Могилевской области личности.





В составе участников не оказалось почему-то только государства, хотя именно оно практически полностью профинансировало весь проект. Этому обстоятельству впоследствии очень удивлялся КГК.





Большие деньги и большие амбиции





В договоре, который заключил Могилевский облисполком, ОДО «Трепел-М» гордо называется инвестором. Но как потом установил КГК, проект практически полностью финансировался из госбюджета: 3,8 млрд рублей (450 тыс. долларов на дату сделки) на возвратной основе выделил Белорусский инновационный фонд, еще 3,2 млрд рублей (380 тыс. долларов) безвозмездно выделил Могилевский облисполком.





Иными словами, с учетом научного сопровождения государство потратило на проект 10,5 млрд рублей (около 1,2 млн долларов), не потребовав взамен даже доли в предприятии, хотя это самая обычная практика, особенно в Беларуси. Вложения же самих учредителей ОДО «Трепел-М», как впоследствии установил КГК, составили всего 500 млн рублей (около 60 тыс. долларов).





Однако если учесть поставку по завышенной цене, через аффилированное лицо, бывшего в употреблении «инновационного» оборудования, выпущенного еще в прошлом веке (установлено проверкой ГКГ), то что останется от этих вложений?





После заключения инвестдоговора, в государственных СМИ началась активная пиар-кампания проекта, в которой самыми яркими красками расписывалось, на какую «золотую жилу» напала страна и какие перспективы перед ней теперь открываются.





Мол, за миллион вложенных средств в перспективе получим 28 млн ежегодно. Не пояснили государственные СМИ только одного: кто получит, и почему такую «золотую жилу», вдруг взяли и отдали частной компании, да еще деньгами снабдили, не взяв взамен даже доли в «инновационном» производстве?





Согласно условиям инвестроекта, ОДО «Трепел-М» должно было наладить добычу трепела на месторождении «Стальное», построить производство и начать выпуск на основе трепела кормовых добавок уже к концу 2014 года.





Но в 2015 году КГК провел проверку реализации проекта и констатировал, что он изначально был не продуман и отдан на реализацию человеку, который в этом даже не разбирался. На момент проверки в штате ОДО «Трепел-М» числился лишь один человек – сам директор. Ни производства, ни новых рабочих мест – ничего.





Когда по итогам проверки КГК ОНТ снимало сюжет на эту тему , Владимир Михальков даже не стеснялся говорить, что просто на разбирается во всем этом оборудовании и производстве, поэтому не может ничего пояснить. Впрочем, лиха беда начало.



Незадачливый, но живучий «инвестор»





После разгромной проверки КГК начальник управления экономики Могилевского облисполкома, который и подписывал инвестпроект, заявил, что сделает все возможное, чтобы значимый для страны проект был все же реализован. Мол, для этого нужно еще найти где-то 2,5 млрд рублей (около 140 тыс. долларов по курсу того времени).





Обычно в такой ситуации, когда проект профинансирован из бюджета, а реализаторы не оправдали возложенных на них надежд, государство берет все в свои руки и вступает в право собственности. В данном случае для таких действий были все правовые основания. Но ничего этого сделано не было.





Три года Могилевский облисполком удовлетворялся обещаниями незадачливого «инвестора», продлевая сроки реализации, но в мае 2018 года, в конце концов, все же вынужден был расторгнуть инвестдоговор «в связи с ненадлежащим исполнением ОДО «Трепел-М» ряда обязательств, предусмотренных инвестиционным договором».





Но странное дело, государство в лице облисполкома просто отказалось от инвестпроекта, даже не потребовав от инвестора вернуть выделенные средства. Только Белорусский инновационный фонд предъявил к ОДО «Трепел-М» иск, но почему-то на сумму всего 114 687 рублей, да еще Хотимский УКП «Жилкомхоз» предъявил иск о погашении задолженности по арендной плате на сумму 52,5 тыс. рублей. И все!





У ОДО «Трепел-М» даже горный отвод на месторождении «Стальное» не стали забирать. Государство просто махнуло рукой на бездарно потраченный миллион долларов и на свои «золотые» природные богатства. Дальше – больше.

#1#

Новый «инвестор»





После проверки КГК, проведенной в 2015 году, Могилевский облисполком повел себя как-то странно. Мало того, что не было предпринято никаких действий, чтобы защитить государственные интересы и вернуть бюджетные средства, было предпринято как раз противоположное.





Еще до расторжения инвестдоговора, в июне 2015 года в ОДО «Трепел-М» пришел новый участник. Не государство, которое вложило в проект миллиарды, а некто Дмитрий Королев, директор и владелец ЧУП «Аграриум». Он покупает доли у нескольких участников и перечисляет в адрес «Трепел-М» около 2 млрд рублей (около 80 тыс. долларов по курсу того времени), чтобы запустить хоть что-то.





Правда, деньги перечисляются не как инвестиции, а по дилерскому договору между ОДО «Трепел» и ЧУП «Аграриум», в счет будущей поставки добытого трепела.





Параллельно на ЧУП «Аграриум» регистрируется ТУ на новую кормовую добавку «Претокс», почти полностью состоящую из хотимского трепела. ЧУП громко называл ее «комплексной сорбирующей» микотоксины, при этом в ней активное действующее вещество – именно «золотой» хотимский трепел.





Одновременно при поддержке РУП НПЦ по животноводству НАН Беларуси разрабатываются и утверждаются ТУ на «Трепел кормовой» и «Корм минеральный Хотимский», но для ОДО «Трепел-М».





И ОДО «Трепел-М» удалось запустить производство «Трепела кормового». Это как производить и продавать лес-кругляк, чему не раз справедливо возмущался президент, когда должны были производить и продавать сделанную из леса мебель. Но все равно, хоть как-то процесс пошел…





Однако, как указывалось выше, в 2018 году Могилевский облисполком расторгает инвестиционный договор с ОДО «Трепел-М» «в связи с ненадлежащим исполнением ОДО «Трепел-М» ряда обязательств, предусмотренных инвестиционным договором».













Учитывая, что в 2015 году оснований для «разрыва» было в разы больше, чем в 2018 году, возникает ощущение, что договор расторгли только для того, чтобы освободить «Трепел-М» от всякого контроля со стороны государства. Особенно в свете того, что облисполком не предпринял никаких действий, чтобы вернуть государственные средства, если даже забыть о безвозмездных.









На второй круг





Когда Могилевский облисполком расторг инвестиционный договор, ОДО «Трепел-М» снова «развернуло» поставки «Кормового трепела».





А в 2019 году государственные СМИ выпустили серию занимательных материалов про «золотой» трепел, и про «райское» место для жизни , имея в виду Хотимский район. Приведем цитату из статьи «В Хотимске возобновил работу завод по переработке минерала трепела», опубликованной в июле 2019 года в «Сельской газете» и «Беларусь сегодня».





«Трепел, а его высушивают и измельчают на разные фракции, начали расфасовывать здесь с осени 2018 года. Новый руководитель Дмитрий Королев сумел наладить поставки, на первых порах заключено более 20 контрактов по всей республике.





Это позволит рассчитаться по обязательствам с кредиторами. Они есть: производство долго не работало, а долги за купленное оборудование накапливались, инвестпроект оказался под угрозой срыва, завод даже хотели продать с молотка».





Дальше рассказывается об объемах производства (около 300 тонн в месяц), рабочих местах и т.д. Картинка получилась красивая, которую потом еще больше усилил репортаж по каналу «Беларусь 1», в программе «Главный эфир» (6.20 минута) . Последним штрихом стали выступления исполкомовских чиновников и представителей НАН РБ.





Зампредседателя Хотимского райисполкома так прямо и заявил, что знаковому проекту уже начали оказывать поддержку. Опять. И это при том, что инвестпроекта уже давно нет.





Получается, что в мае 2018 года облисполком расторг договор с инвестором «в связи с ненадлежащим исполнением ОДО «Трепел-М» ряда обязательств, предусмотренных инвестиционным договором», поставив точку в неудачном инвестпроекте, а через год ключевые СМИ и чиновники начали активно пиарить этот уже умерший инвестпроект, указывая, что он начал активно работать осенью 2018 года, то есть через несколько месяцев после расторжения инвестиционного договора. При этом ни слова о тех миллиардах, которые туда вложило и потеряло государство.





Выгодный «золотой» бизнес





Возможно, активная пиар-кампания в государственных СМИ была проведена для того, чтобы положительно решить важный для ОДО «Трепел-М» вопрос о новой поддержке со стороны государства.





Речь идет о безвозмездной передаче для ОДО «Трепел-М» здания станции технического обслуживания ОЖД и площадки для хранения металла, находящихся на балансе ОАО «Хотимский технокомплекс», для оборудования складских помещений для хранения готовой продукции и крытой площадки для хранения трепела-сырья.





Все это должно было быть построено за те самые государственные инвестиции, но теперь частный инвестор опять просит государство дать это ему даром. Соответствующее письмо уже направлено в Хотимский райисполком.





Понятно, что вот так просто сделать частной компании еще один подарок за счет налогоплательщиков, слишком опасно. Можно предположить, что именно поэтому и решили создать необходимый информационный фон. Хотя, по нашему мнению, суть вопроса лежит все же немного глубже.





По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, ежегодный план развития горных работ на 2018 год от ОДО «Трепел-М» в министерство на согласование даже не поступал.





Аналогично, по информации ГП «Белгосгеоцентр», ОДО «Трепел-М» не представляло государственную статистическую отчетность за 2018 год (госстатотчетность 1-полезные ископаемые), то есть официально не добывало никаких полезных ископаемых.





Иными словами, если разработка месторождения в 2018 году велась, то она велась с нарушением действующего законодательства. Но при этом, когда на ОДО «Трепел-М» пришла проверка Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, ей было заявлено, что добыча трепела не велась.





Причем, этого оказалось достаточно, несмотря на то, что количественный учет добытого сырья и выработки готовой продукции на предприятии отсутствует, в виду физического отсутствия сертифицированных средств этого самого учета. Впрочем, велась добыча трепела в 2018 году или нет, не суть важно. Важнее другое.





Когда в 2018 году, после расторжения инвестдоговора, начались активные поставки кормового трепела, основным заказчиком выступало ЧУП «Аграриум». Выгодный для ЧУП бизнес делался по совершенно простой схеме.





Первоначально из Хотимска «Трепел кормовой» в биг-бегах по 800-1000 кг доставляли на один из комбинатов хлебопродуктов, где расфасовывали уже как кормовую добавку «Претокс». И если ЧУП «Аграриум» покупало продукцию (трепел) у ОДО «Трепел-М» (а по сути Королев покупал у Королева) по цене 150 рублей за тонну, то потом уже продавало кормовую добавку «Претокс» по цене 2,54 рубля за килограмм или по 2540 рублей за тонну. Почувствуйте разницу.





Тайное производство





Согласно информации Могилевского облисполкома, на ноябрь 2019 года на заводе ОДО «Трепел-М» производился лишь готовый продукт «Трепел кормовой», который расфасовывается в мягкие контейнеры (биг-беги) по 800-1000 кг. При этом, как констатировал облисполком, «схема производственного, технохимического и лабораторного контроля качества входящего сырья и готовой продукции (трепела кормового) отсутствует.





Испытание готовой продукции на ОДО «Трепел-М» не организовано, собственной испытательной базы ОДО «Трепел-М» не имеет». Иными словами, какой там трепел фасуется, сколько в нем вскрышных пород, морены, торфа – этого никто не выясняет.





На предприятии даже склада для хранении продукции нет. Именно вот это и пиарят чиновники с государственными СМИ. Ну ладно СМИ, им еще могли официально заплатить за рекламу, а кто заплатил чиновникам? Но и это еще не все.





Согласно данным из Государственного реестра кормовых добавок, «Претокс» был зарегистрирован в марте 2017 года, местом производства назван Росский производственный участок ОАО «Агрокомбинат Скидельский».





Вот фото мешка с кормовой добавкой «Претокс», которая зарегистрирована на «Аграриум».





А вот фото «СБ» с производства ОДО «Трепел-М», взятые из статьи «В Хотимске возобновил работу завод по переработке минерала трепела».





Теперь увеличим фото и глянем вниз и влево. Вот они голубые прямоугольники, эмблема справа ЧУП «Аграриум», и даже спины коров немного видны. То есть, это мешок того самого «Претокса»!





Конечно, можно предположить, что мешок от «Претокса» оказался на заводе в Хотимске случайно. Но что же тогда там же делает мешкозашивочная машинка с заправленными нитками, которая предусмотрительно прикрывает название на мешке?





Не свидетельствует ли она о том, что мешки с «Претоксом» фасуют и именно в ОДО «Трепел-М»? Но ведь официально никакого производства кормовых добавок в Хотимске нет.





Впрочем, даже после этого мы не поверили, что на территории ОДО «Трепел-М» находится подпольное производство кормовой добавки и что это подпольное производство так рьяно пиарят ведущие государственные СМИ и чиновники.





Поэтому мы позвонили в ЧУП «Аграриум», представились фермерским хозяйством и попросили проконсультировать относительно покупки «Претокса». В ходе разговора мы как бы невзначай спросили продавца: «Это белорусская продукция?».





«Да. Мы сами все это производим на нашем заводе в Хотимске», - был ответ, хотя напомним, кормовая добавка официально производится в г.п. Россь Волковысского района Гродненской области.





Эти же данные указаны в документах на поставку, которые нам предоставили на одном комбинате хлебопродуктов. Причем, партия датирована июлем 2019 года. Мы позвонили руководителю комбикормового завода г.п. Россь и уточнили, производят ли они «Претокс». Ответ был отрицательным.





Как пояснили «Ежедневнику» на заводе г.п.Россь, они просто один раз оказали частной конторе такую услугу, когда «Аграриум» получал сертификат: «один раз намешали им какую-то ерунду для регистрации и больше не делали».





Как заявил руководитель завода, у них даже нет необходимого оборудования для производства кормовых добавок, поэтому сейчас производят только комбикорм. В исполкоме г.п.Рось также ничего не слышали о налаженном у них производстве кормовых добавок.





Здравого экономического смысла в этом также нет. От Хотимска, где добывают трепел, до г.п.Россь 650 км. Никто в здравом уме не будет транспортировать сырье на такое расстояние, когда и рядом хватает различных комбинатов хлебопродуктов, которые могут сделать то же самое. Поэтому, как ни крути, все дороги ведут в Хотимск.





Мы позвонили Дмитрию Королеву и попросили его непосредственно пояснить, где и как производится «Претокс». Разговор получился интересным.





Как заявил Дмитрий Королев, "Претокс" производится в г.п. Россь. А что руководитель завода говорит обратное - это он просто не знает, что у него производится (хотя на самом деле, знает во всех подробностях). А менеджер ЧУП «Аграриум», по утверждению Королева, просто ошибся, потому что «Претокс» производится в г.п.Россь, а из Хотимска просто поставляется.





Получилось еще смешнее: в Хотимске добывают трепел, откуда тонкодисперсную фракцию везут за 650 километров, чтобы добавить туда какие-то элементы, а потом опять везут обратно в Хотимск на завод «Трепел-М» (к самой границе страны, где даже склада нет), наматывая еще 650 км, чтобы оттуда поставлять клиентам по всей Беларуси.





И при этом в накладных все равно указывается, что продукт поставляется из г.п. Россь. Тут как ни крути, не сходятся концы.





Как удалось выяснить «Ежедневнику», ЧУП «Аграриум» секретно производит не только кормовую добавка «Претокс», но также «Претокс Минерал», «Претокс Актив», которые почти в двое дороже обычного «Претокса» и которые отсутствуют в Государственном реестре кормовых добавок.





Если все это делается на заводе в Хотимске, а выглядит именно так, это как в гараже водку бодяжить, смешивая в ведрах спирт с водой и разливая потом полученную смесь по бутылкам.





И вот это все активно продвигается и расхваливается чиновниками разных мастей и ведущими государственными СМИ, рекомендуется сельхозпредприятиям к приобретению. С чего это вдруг?





Более того, чиновники помогли Дмитрию Королеву организовать семинар с представителями белорусских комбикормовых заводов и КХП, и продавить поставки трепела и «Претоксов» этим заводам.





Интересно, что после репортажа «Сельской газеты», когда в кадр фотографа случайно попали мешки «Претокса», упаковку на ОДО «Трепел-М» сменили. Теперь «Претокс» насыпают в коричневые бумажные мешки без обязательных по Техническому Регламенту Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность» (ТР 2010/025/BY) опознавательных обозначений – маркировки. А уже потом на мешки наклеивают такие этикетки.





Без контроля





Как указывалось выше, «Претокс Актив» и «Претокс Минерал», которые продает ЧУП «Аграриум» вообще не зарегистрированы в Беларуси. Все они производятся и продаются под одну «материнскую» регистрацию «Претокса», что грубо нарушает ТР 2010/025/BY.





Справочно: ч.3 ст.3 Технического регламента Республики Беларусь "Корма и кормовые добавки. Безопасность" (ТР 2010/025/BY)": Кормовые добавки реализуются и применяются на территории Республики Беларусь после государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.





При этом продавец и не скрывает, что если кормить коров кукурузой и силосом, то нужно брать «Претокс-Актив». Мол, он хоть и дороже почти в два раза, но зато содержит дополнительный компонент, который помогает в борьбе с опасными микотоксинами. Плюс там в составе пробиотик, активатор роста, инулин.





В общем, «Претокс-Актив» представлен как совсем другая, значительно более эффективная кормовая добавка. Аналогичная ситуация с «Претокс-Минерал». А если это другие добавки, то они должны были пройти соответствующие испытания на безопасность и эффективность, иметь свои ТУ и получить государственную регистрацию. Но ничего этого нет.





К сожалению, редакция не имеет соответствующих полномочий, чтобы установить наличие в Хотимске подпольного производства кормовых добавок. Этим пусть занимаются правоохранительные органы.





Мы лишь можем предоставить им факты, которые дают основание для начала комплексной проверки: в документах на «Претокс» указывается место производства г.п.Россь, а менеджеры ЧУП «Аграриум» говорят клиентам, что производится добавка «на нашем заводе в Хотимске». При этом, по официальным данным, ни в г.п. Россь, ни в Хотимске «Претокс» не производится.





Подпольное производство, если оно все же организовано в Хотимске, – это не только никакой гарантии качества, особенно, когда на заводе вообще контроль качества отсутствует. Если официально на заводе ОДО «Трепел-М» производят только «Кормовой трепел», это означает, что производство кормовых добавок «Претокс» по бухгалтерии не проходит, что высокая добавочная стоимость для ЧУП "Аграриум" производится рабочими "Трепел-М".





Это просто непаханое поле для работы налоговой и Департамента финансовых расследований КГК. Однако, сделав громкое заявление в 2015 году и пообещав привлечь виновных к ответственности, КГК потом почему-то тихо ушел в сторону.





Никого почему-то не интересуют потерянные государственные деньги и неконтролируемая добыча трепела в месторождении «Стальное». О горном отводе, расчлененном на три карьера-озера, и засыпанном карстовом пруде пока умолчим. Как изуродовали уникальное по минералогическому составу месторождение – это тема для отдельной статьи.





Сейчас лишь добавим для полноты картины, что на разных уровнях начала лоббироваться другая тема использования белорусского трепела, позволяющая избежать контроля Департаментом ветеринарного надзора и органами регистрации. Речь идет об использовании трепела для производства почвенных питательных субстратов и в качестве осушителя подстилки для животных.





Первую идею в свое время пробивал Михальков и она не нашла поддержки в Минсельхозпроде. Вторая – это новинка, выросшая на «навозном скандале» с коровами в связи с нехваткой соломы. Мол, трепел не только позволит содержать коров в чистоте, но благодаря своим дезинфицирующим свойствам еще улучшит здоровье скота и, соответственно, надои и привесы. А полученный навоз будет к тому же обогащен еще кучей полезных веществ.





Сейчас под научное обоснование использования «белорусского золота» под задницы коров опять пытаются выбить государственное финансирование. И тут возникает только один вопрос: Нам одним только кажется, что «позолоченные» подстилки для коров – это как-то слишком для Беларуси?





Может все-таки лучше пустить хотимское «золото» в качестве «Смекты» для коров обычным путем, наладив нормальное производство кормовых добавок? Ведь пройдя через ЖКТ животных и захватив микотоксины, большая часть «золотого» трепела – в навозе окажется.