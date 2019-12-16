



Она также занимает 94-е место в рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes» и является второй женщиной-миллиардером в стране (первая — президент Inteco Management Елена Батурина, ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов).





В список самых заметных миллиардеров уходящего года также попали основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер (1,2 млрд долларов); бывшая жена самого богатого бизнесмена мира и основатель интернет-компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи (34,5 млрд долларов); роизводитель чайного гриба GT Dave Джордж Томас Дэйв (1,2 млрд); производитель полезных батончиков Kind Даниэль Любецки (1,1 млрд); производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл (3,5 млрд); инвесторы Герберт Вертхайм (3,1 млрд) и Орландо Браво (3 млрд); основатель сети Luckin Coffeе Чарльз Чжэньяо Лу (1,85 млрд); основатель сети закусочных Jimmy John’s Джимми Джон Лиото (1,7 млрд).