По информации "Полесской весны" , жители Якимовой Слободы выдвигают требование о выплате моральной компенсации по поводу того, что на ЗБЦ с ноября 2017 года начались пуско-наладочные работы, при этом всё начало накрывать сильным запахом вонючего газа - метилмеркаптана, принадлежащий к второму классу опасности.





До сих пор ЗБЦ официально не введен в эксплуатацию. Работает без природоохранного разрешения. Завод не имеет положительного экологического заключения на деятельность источника с повышенной степенью опасности. Несмотря на заверения властей, до сих пор не ведутся и самостоятельные измерения опасных выбросов (метилмеркаптана) структурами Минздрава и Минприроды.





Как недавно стало известно, при всем этом, ЗБЦ наращивает производственные мощности. Об этом, по информации сайта концерна «Беллесбумпром», руководители концерна и СЦКК заявили на международной конференции производителей целлюлозы и бумаги, которая проходила в начале декабря в Вене.





«Завод вышел на устойчивый режим работы и постепенно наращивает объемы выпуска продукции. За 11 месяцев этого года выпущено более 125 тыс. тонн целлюлозы. В целом в 2019 году планируется произвести около 150 тыс. тонн целлюлозы», - сообщает ведомственное СМИ.





При этом руководители ведомства и комбината не сообщили своим европейским коллегам о том, что завод ни дня еще не работал законно. Жители Светлогорска и Якимовой Слободы уверены, что в этом случае работа завода и выпуск продукции с нарушением экологических законов и международных соглашений не должны оставаться безнаказанными.



