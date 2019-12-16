— Мы, зная опыт приватизации в других странах, понимаем, что приватизация — не панацея от всех проблем. Мы смотрим на это как на важные сигналы для того, чтобы привлечь больше инвесторов в Беларусь и в некоторых случаях для того, чтобы снять риски для государства, — заявил Пивоварский. — Мы понимаем, что должны обращать внимание на глобальную среду и быть реалистами в этом направлении. Но мы видим, что есть несколько примеров, где возможно было бы сделать шаг, и мы считаем, что с нашей поддержкой это не несет особых рисков для страны, но только может плюсы иметь. Возможно, рынок будет заинтересован в «Крынiце», у нее еще есть вес. Есть международная пивоваренная компания, которая рассматривает возможность вхождения в наш регион, или есть международная, которая здесь уже функционирует, но, возможно, хочет нарастить свои объемы.





Также он рассказал, что активно идет «диалог на счет Красносельского цементного завода».





— Там есть реальный интерес у международного инвестора, который готов и оставить сотрудников, и наращивать объемы и т.д. И делать шаг за шагом эту инвестицию, чтобы правительство было спокойным и знало, что это будет качественная инвестиция.