



Юлия рассказывает, что ничего не знала о Women in IT Excellence Awards, пока ей не предложили поучаствовать в конкурсе. С разработчицей связался головной офис в Манчестере и рассказал, что заказчик рекомендует её на эту премию.





— Я согласилась, почти не раздумывая, почему бы и нет, — замечает девушка.





С помощью коллеги из британского офиса она составила письмо в комитет: рассказала о своей работе в Godel Technologies, а также проекте Karhoo Traveller & Agent (агрегатор такси-сервисов) — о самых серьёзных челленджах и об отношениях в команде. По правилам конкурса в письме нужно также дать рекомендации девушкам, которые думают о том, чтобы начать свою карьеру в ИТ.





— Посыл был такой, что нужно пробовать — не бояться. Я так и написала. Первый шаг страшен, но его стоит сделать, чтобы потом не жалеть, что не использовал шанс.





Юлия рассказывает, что жюри Women in IT Excellence Awards составляют эксперты журнала, а также победители прошлых лет. Они читают письма и составляют шорт-лист. Чтобы оценить номинантов члены жюри, запрашивают рекомендации как у компаний, так и у заказчиков.





Премия Women in IT Excellence Awards была учреждена, чтобы популяризировать ИТ среди женщин. Согласно подсчётам Computing, в Британии в технологических компаниях работает только 20% женщин.





В команде, которой руководит Юлия, 8 разработчиков — и все парни, рассказывает она. В Godel Technologies есть программа стажировок для разработчиков, и Юлия в том числе участвует в отборе претендентов.





«Давно уже хочется ввести в команду ещё одну девушку — но всё никак не выходит: с нужным уровнем знаний приходят пока только парни», — признаётся разработчица.





Юлия отмечает, что после вручения премии с ней сделали интервью, спрашивали в том числе, сталкивалась ли она с сексизмом по отношению к себе, как к специалисту: «Я сказала, что у меня конкретно таких проблем никогда не возникало». Разработчица в 2016 году окончила вуз, но, говорит, что уже успела наработать опыт, за который её и уважают в команде: 4 года в EPAM, и 1,5 — в Godel Technologies.



