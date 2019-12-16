Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белоруска стала инженером-разработчиком года по версии британского Computing

JS-разработчица Godel Technologies, брестчанка Юлия Максимчик вошла в список из десяти финалистов престижной британской премии Women in IT Excellence Awards, которую ежегодно вручает портал Computing. Жюри отметило её как инженера-разработчика года.


Юлия рассказывает, что ничего не знала о Women in IT Excellence Awards, пока ей не предложили поучаствовать в конкурсе. С разработчицей связался головной офис в Манчестере и рассказал, что заказчик рекомендует её на эту премию.  

— Я согласилась, почти не раздумывая, почему бы и нет, — замечает девушка.

С помощью коллеги из британского офиса она составила письмо в комитет: рассказала о своей работе в Godel Technologies, а также проекте Karhoo Traveller & Agent (агрегатор такси-сервисов) — о самых серьёзных челленджах и об отношениях в команде. По правилам конкурса в письме нужно также дать рекомендации девушкам, которые думают о том, чтобы начать свою карьеру в ИТ.

— Посыл был такой, что нужно пробовать — не бояться. Я так и написала. Первый шаг страшен, но его стоит сделать, чтобы потом не жалеть, что не использовал шанс. 

Юлия рассказывает, что жюри Women in IT Excellence Awards составляют эксперты журнала, а также победители прошлых лет. Они читают письма и составляют шорт-лист. Чтобы оценить номинантов члены жюри, запрашивают рекомендации как у компаний, так и у заказчиков. 

Премия Women in IT Excellence Awards была учреждена, чтобы популяризировать ИТ среди женщин. Согласно подсчётам Computing, в Британии в технологических компаниях работает только 20% женщин.

В команде, которой руководит Юлия, 8 разработчиков — и все парни, рассказывает она. В Godel Technologies есть программа стажировок для разработчиков, и Юлия в том числе участвует в отборе претендентов.

«Давно уже хочется ввести в команду ещё одну девушку — но всё никак не выходит: с нужным уровнем знаний приходят пока только парни», — признаётся разработчица. 

Юлия отмечает, что после вручения премии с ней сделали интервью, спрашивали в том числе, сталкивалась ли она с сексизмом по отношению к себе, как к специалисту: «Я сказала, что у меня конкретно таких проблем никогда не возникало». Разработчица в 2016 году окончила вуз, но, говорит, что уже успела наработать опыт, за который её и уважают в команде: 4 года в EPAM, и 1,5 — в Godel Technologies. 
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru