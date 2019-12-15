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Роман Абрамович стал самым упоминаемым российским миллиардером в зарубежных СМИ

Компания LexisNexis впервые оценила упоминаемость российских миллиардеров в зарубежных СМИ.


Первое место занял совладелец компании Evraz и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович (9684 упоминания), пишут «Ведомости». В топ-3 со значительным отставанием также вошли миллиардеры Олег Дерипаска и Михаил Фридман (4735 и 2894 публикаций соответственно).

Больше половины публикаций об Абрамовиче сделаны британскими СМИ, и связаны они в основном с футболом. Медиа сначала несколько раз писали о том, что бизнесмен планирует продать «Челси», и возможных покупателях клуба, а затем, в ноябре и декабре, — о том, что Абрамович отклонил несколько предложений о продаже.

О Дерипаске писали в основном из-за американских санкций и возможном лишении бизнесмена инвестиционного гражданства Кипра.

Фридману третье место в рейтинге обеспечили публикации журналистов о допросе миллиардера в испанском суде по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide.

Замыкают первую десятку рейтинга бизнесмены Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и Алишер Усманов. На 11-й строчке неожиданно оказался совладелец Соликамского магниевого завода, бывший руководителя ОАО «Сильвинит» Петр Кондрашов. Принадлежащий ему фонд Sentis Capital является крупным акционером Meyer Burger — производителя оборудования для «солнечной энергетики», о котором много писали швейцарские СМИ.
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