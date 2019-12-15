



Первое место занял совладелец компании Evraz и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович (9684 упоминания), пишут «Ведомости» . В топ-3 со значительным отставанием также вошли миллиардеры Олег Дерипаска и Михаил Фридман (4735 и 2894 публикаций соответственно).





Больше половины публикаций об Абрамовиче сделаны британскими СМИ, и связаны они в основном с футболом. Медиа сначала несколько раз писали о том, что бизнесмен планирует продать «Челси», и возможных покупателях клуба, а затем, в ноябре и декабре, — о том, что Абрамович отклонил несколько предложений о продаже.





О Дерипаске писали в основном из-за американских санкций и возможном лишении бизнесмена инвестиционного гражданства Кипра.





Фридману третье место в рейтинге обеспечили публикации журналистов о допросе миллиардера в испанском суде по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide.





Замыкают первую десятку рейтинга бизнесмены Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и Алишер Усманов. На 11-й строчке неожиданно оказался совладелец Соликамского магниевого завода, бывший руководителя ОАО «Сильвинит» Петр Кондрашов. Принадлежащий ему фонд Sentis Capital является крупным акционером Meyer Burger — производителя оборудования для «солнечной энергетики», о котором много писали швейцарские СМИ.