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Резидент СЭЗ «Минск» инвестирует €1 млн в производство стройматериалов

В СЭЗ "Минск" прошел регистрацию новый резидент - российско-белорусская компания "Гидроизолстрой".

Компания станет уже 14-м резидентом СЭЗ. "Гидроизолстрой" планирует освоить выпуск новых видов продукции, применяемых в строительной отрасли. Основными потребителями товаров станут строительные компании Беларуси и ближнего зарубежья.

Проект будет реализован на территории промзоны "Шабаны". Объем инвестиций составит не менее 1 млн евро.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 стран.
БЕЛТА
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