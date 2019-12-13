Есть предложение от барановичских водителей сервиса «Яндекс.Такси»

Барановичские водители «Яндекс.Такси» собирают подписи за… ужесточение госконтроля в области пассажирских перевозок.

Около 25 машин сервиса «Яндекс.Такси» съехались 13 декабря к Торговому центру «Легион» в Барановичах.





Протест водителей службы «Яндекс.Такси» возле ТЦ «Легион» в Барановичах. Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Полтора месяца назад водители сервиса «Яндекс.Такси» протестовали около гипермаркета «Корона», где высказывали свое несогласие с нововведениями компании: отменой бонусов, повышением комиссии за поездку и, как следствие, снижением заработной платы.





Не найдя взаимопонимания с сервисом, водители решили привлечь внимание к проблеме Минтранспорта. Подписавшие петицию уведомляют министерство, что «осуществлением перевозок пассажиров занимается большей частью кто попало, то есть люди, которые не соблюдают элементарных правил»; автомобили не соответствуют требованиям, предъявляемым службам такси; участившиеся случаи ДТП свидетельствуют об отсутствии стажа и опыта у водителей; в незаконных перевозках участвуют автомобили без техосмотра.









Водители, использующие сервис «Яндекс.Такси», вносят свои предложения, которые, по их мнению, улучшат ситуацию в области пассажирских перевозок.



