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Есть предложение от барановичских водителей сервиса «Яндекс.Такси»

Они собирали подписи под петицией в Минтранспорта и коммуникаций с просьбой обратить внимание на «критическую ситуацию» в области пассажирских перевозок автомобилями такси и внесли свои предложения по ее улучшению.

Барановичские водители «Яндекс.Такси» собирают подписи за… ужесточение госконтроля в области пассажирских перевозок.
Около 25 машин сервиса «Яндекс.Такси» съехались 13 декабря к Торговому центру «Легион» в Барановичах. 

Протест водителей службы «Яндекс.Такси» возле ТЦ «Легион» в Барановичах. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Полтора месяца назад водители сервиса «Яндекс.Такси» протестовали около гипермаркета «Корона», где высказывали свое несогласие с нововведениями компании: отменой бонусов, повышением комиссии за поездку и, как следствие, снижением заработной платы.

Не найдя взаимопонимания с сервисом, водители решили привлечь внимание к проблеме Минтранспорта. Подписавшие петицию уведомляют министерство, что «осуществлением перевозок пассажиров занимается большей частью кто попало, то есть люди, которые не соблюдают элементарных правил»; автомобили не соответствуют требованиям, предъявляемым службам такси; участившиеся случаи ДТП свидетельствуют об отсутствии стажа и опыта у водителей; в незаконных перевозках участвуют автомобили без техосмотра.


Водители, использующие сервис «Яндекс.Такси», вносят свои предложения, которые, по их мнению, улучшат ситуацию в области пассажирских перевозок.
intex-press.by
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