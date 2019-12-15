В Молодечно начнут производить грузовые контейнры





Компания стала 15-м резидентом СЭЗ, зарегистрированным в этом году. По инвестпроекту «Создание производства железнодорожных контейнеров в СЭЗ «Минск» в Молодечно будут изготавливать специализированные стальные контейнеры для транспортировки конкретных грузов.





Инновационные свойства продукции позволят повысить скорость погрузки и разгрузки товаров: новые контейнеры можно будет поднимать с одного вида транспорта на другой, например, с железнодорожной платформы на автомобильную или наоборот. Кроме того, снизятся расходы на упаковку и увеличится безопасность перевозки грузов.









Основным заказчиком контейнеров является иностранная компания, поэтому новое производство будет максимально экспортно ориентированным.



