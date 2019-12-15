К нищим в третьем квартале можно было отнести каждого двадцатого белоруса, пишет информационный портал banki24.by.





Власти проводят выборочное обследование каждый квартал на добровольной основе. Это значит, что у выбранных людей есть возможность отказаться. Тогда «отказников» замещают домашним хозяйством, которое идентично прежнему по составу.





Домашнее хозяйство — это один человек или группа лиц, которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.









Выборка из домашних хозяйств формируется на основе данных о составе населения, полученных в ходе последней переписи. Главное отличие домашнего хозяйства от семьи состоит в том, что семьей не называют одиноко живущего человека.





По итогам обследования власти определяют ресурсы, которыми располагает домашнее хозяйство в целом и один человек. Располагаемые ресурсы — это деньги домашних хозяйств, стоимость продуктов из личного подсобного хозяйства, а также разные натуральные льготы и выплаты.





В июле—сентябре 2019 года располагаемые ресурсы типичной семьи делились так: 95,1% — деньги, 4,2% — продукты питания, 0,7% — натуральные льготы. В городах была большей доля денег, на селе — продуктов питания из личного подсобного хозяйства.





Средний размер ресурсов на 1 человека по Беларуси составил 578,3 BYN в месяц, в расчете на домашнее хозяйство — 1 387,5 BYN. Это значит, что среднее домашнее хозяйство состоит из 2,4 человека — совместно живущие дети есть только у части населения.





В городах средний размер ресурсов на члена домашнего хозяйства составил 604,9 BYN, на селе — 500,8 BYN, у семей без детей — 654,7 BYN, с детьми — 502,9 BYN, у пенсионеров — 628,9 BYN. В Минске средние ресурсы на человека составили 753,4 BYN, в областях — от 514 BYN в Витебской до 562 BYN в Минской.





В 10% самых бедных домашних хозяйств средние ресурсы на человека составили всего 243,3 BYN, в 10% самых богатых — 1 464,8 BYN. Следовательно, разрыв по уровню жизни между такими семьями составил 6 раз.





Власти выделяют категорию так называемых малообеспеченных домашних хозяйств. К малообеспеченным относятся домашние хозяйства с уровнем ресурсов на человека ниже бюджета прожиточного минимума. Средний бюджет прожиточного минимума в третьем квартале 2019-го был равен 231,4 BYN в месяц.





Так вот, в июле—сентябре 1 член малообеспеченного домашнего хозяйства располагал ресурсами в пределах 195,6 BYN на месяц. Иначе как нищенством такую жизнь назвать трудно.





Доля малообеспеченных домашних хозяйств в целом по Беларуси составила 3,5%, по городам — 2,8%, по селу — 5,3%. В Минске таких семей было 0,9%, а в областях — от 2,6% до 4,9%.









В зоне риска находятся семьи с детьми: чем больше в семье детей, тем выше шанс попасть в группу малообеспеченных. Среди семей с 1 ребенком таких 4,7%, с 2 детьми — 9,9%, с 3 детьми — 24,3% (каждая четвертая).





Если брать все население в совокупности, без деления на домашние хозяйства, то малообеспеченными в третьем квартале были 4,9%, в том числе в городах — 4%, на селе — 7,7% (каждый тринадцатый).





Медианный уровень ресурсов на человека в Беларуси составил 489,9 BYN в месяц. Из этого следует, что 50% населения жили на меньшие деньги, а остальные 50% — на большие.



