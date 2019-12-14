Эту сумму, по задумке властей, инвесторы должны вложить в рамках софинансирования проектов, на которые будут выделяться деньги ФНБ, рассказал глава Минфина Антон Силуанов, пишет finanz.ru





По его словам, из фонда, где накоплено уже более 120 млрд долларов, в ближайшие три года будет потрачено около 1 триллиона рублей. Однако условие властей заключается в том, чтобы бизнес инвестировал вместе с государством в 5-7 кратном размере.





«Мы планируем триллион рублей проинвестировать в течение трех лет, начиная со следующего года. Что важно? Что под этот триллион мы планируем привлечь от пяти до семи триллионов рублей частных инвестиций. Потому что ФНБ это тот инструмент, который должен привлекать как мультипликатор за собой частные деньги», - цитирует Силуанова ТАСС









Для бизнеса готовятся гарантии сохранности средств. Во вторник, 10 декабря, Госдума в первом чтении одобрила закон «О защите и поощрении капиталовложений», который ради инвестиционного рывка предполагает раздачу без конкурса льгот по налогам и таможенным пошлинам.





Несмотря на декларируемые благие намерения, законопроект рискует не улучшить, а ухудшить ситуацию с инвестициями, сказал Reuters председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.





«Если закон будет принят в том виде, в котором правительство его внесло, возникнет инвестиционная пауза. Это связано с неопределенностью, которую этот закон несет», - объясняет он.





Проект вводит большое количество новых понятий и одновременно отменяет действующие нормы законодательства, в частности, процедуры государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений.





«Может возникнуть такая ситуация, что часть концессионных соглашений, которые не выйдут на предельный уровень, гарантирующий стабильность инвестпроектам по новому закону, и проектов ГЧП остановятся, а новая нормативная база еще будет какое-то время создаваться, настраиваться», - сказал Шохин.









Пока всплеска инвестиций в Россию не видит даже Росстат: за январь сентябрь он оценивает рост в 0,7%.





Крупные компании, имеющие листинг на бирже, вместо инвестиций наоборот стремятся вывести деньги со счетов в пользу акционеров. Об этом свидетельствует рекордный объем дивидендов, заплаченный в 2019 году, а также программы выкупа акций.





«У вас есть экономический рост менее 2% что для развивающейся экономики означает ноль. Есть реальные располагаемые доходы населения, которые снижаются в течение пяти лет. Есть инвестиции в основной капитал, близкие к нулю по динамике на сегодняшний день, а только что было два больших провала. Есть высокая дивидендная доходность. Что означают эти дивиденды? Я скажу два слова: cash out. Это означает, что мы вынимаем деньги из своего бизнеса», - отмечает начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Просвязьбанка Николай Кащеев.





«Я не знаю, насколько в такой ситуации эти дивиденды означают здоровую экономику. Я думаю, что грех не воспользоваться таким моментом, если вы спекулятивный инвестор. Но для тех, кто живёт в этой стране, высокая дивидендная доходность - не очень хорошая новость», - добавляет он.