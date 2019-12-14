Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Румас и Медведев по телефону обсудили интеграцию, поставки нефти и газа

Премьер-министры Беларуси и России созвонились, чтобы обсудить двусторонние отношения. Как сообщает пресс-служба беларусского правительства, Сергей Румас и Дмитрий Медведев обговорили ход выполнения поручений президентов по итогам переговоров 7 декабря, а также наметили предстоящие контакты.

Премьеры также обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год, пишет reform.by.

Они договорились созвониться еще раз на следующей неделе после встречи руководителей рабочих групп по интеграции.

По информации пресс-службы российского правительства, телефонный разговор состоялся по инициативе Сергея Румаса.


Напомним, на неделе президент Беларуси созванивался с Дмитрием Медведевым. После этого Александр Лукашенко заявил, что договорился встретиться с российским премьером до того, как ему предстоят переговоры с Владимиром Путиным.

Продолжить диалог по энергетическим вопросам и программе интеграции президенты договорились 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом Александр Лукашенко не исключает, что может потребоваться еще не один, а несколько раундов переговоров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru