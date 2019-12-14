Премьеры также обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год, пишет reform.by





Они договорились созвониться еще раз на следующей неделе после встречи руководителей рабочих групп по интеграции.





По информации пресс-службы российского правительства, телефонный разговор состоялся по инициативе Сергея Румаса.









Напомним, на неделе президент Беларуси созванивался с Дмитрием Медведевым. После этого Александр Лукашенко заявил, что договорился встретиться с российским премьером до того, как ему предстоят переговоры с Владимиром Путиным.





Продолжить диалог по энергетическим вопросам и программе интеграции президенты договорились 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом Александр Лукашенко не исключает, что может потребоваться еще не один, а несколько раундов переговоров.



