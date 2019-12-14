При проведении специальных мероприятий сотрудники Оперативной таможни выявили очередные попытки незаконного перемещения в Россию крупных партий свежих груш. В первом случае фрукты в документах были поименованы как "текстильные изделия", во втором - на груши были представлены недействительные документы, пишет abw.by









Так, движение первого российского автомобиля MAN с морским контейнером оперативники приостановили на автодороге М-1/Е30 "Брест - Москва" вблизи государственной границы с Российской Федерацией. Согласно указанным в документах сведениям, в контейнере должны были находиться изделия из текстиля. Однако таможенный досмотр не подтвердил этого - на самом деле в транспортном средстве оказалось почти 23 тонны свежих польских груш.





Мало того, контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет.









Движение второго автопоезда Volvo российской фирмы-перевозчика таможенники приостановили на автодороге Р73 "Чаусы - Мстиславль - граница Российской Федерации (Коськово)". В данном случае информация по наименованию перемещаемого товара (порядка 21 тонны польских груш), указанная в товаросопроводительных документах, соответствовала действительности. Только вот сведения о транспортировке фруктов и месте их доставки оказались неверными.









Также в ходе осмотра кабины грузового транспортного средства были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков Российской Федерации, визуально имеющие явные признаки подделки.





Общая стоимость свежих груш, по предварительной оценке, составила около 65 тыс. белорусских рублей.





Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.





А по факту подделки и использования поддельных документов при перемещении фруктов под видом текстильных изделий таможня проводит дальнейшие проверочные мероприятия в порядке УПК Республики Беларусь.