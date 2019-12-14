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«Санта Бремор» о наезде Россельхознадзора: Мы работаем в обычном режиме

Компания «Санта Бремор» не стала давать Office Life развернутый официальный комментарий по заявлению Россельхознадзора.

«Мы работаем в обычном режиме», — ответили изданию.

Напомним, что Россельхознадзор фактически хочет закрыть весь экспорт рыбной продукции из Беларуси, которая произведения из норвежского сырья. Лидером в этой отрасли считается «Санта Бремор», который поставляет немалую долю продукции именно на рынок России.

В РФ интересы группы «Санта» фактически представляет АО «Русское море». В интернете группой выложены данные по сертификации практически всей линейки продукции и «Русского моря», и «Санта Бремор». У второй компании в графе «Орган по сертификации» практически везде написано «Евразийский экономический союз».
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