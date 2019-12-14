«В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с автоматизированными системами Национального банка 3 января 2020 г. банки, ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" будут проводить мероприятия по доработке своих автоматизированных систем», - пояснил Национальный банк РБ причину.





«Ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января 2020 г. не окажет влияния на обслуживание ими физических лиц», - подчеркивает регулятор.