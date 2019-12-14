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Беларусь берет деньги у Китая – указ

Белорусские власти приняли решение привлечь внешний государственный заем у Китая на 3,5 млрд. юаней (примерно $500 млн.) еще до конца текущего года, следует из указа №455 от 13 декабря 2019 года.

«Привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000 китайских юаней сроком на пять лет», - говорится в документе.

Министр финансов РБ Максим Ермолович распоряжением премьера РБ №648р от 12 декабря 2019 года уже отправлен в командировку для подписания соответствующего соглашения.

Причина предновогодней спешки с займом объясняется как текстом самого указа, так и отсутствием каких-либо подвижек (либо нежеланием) в вопросе получения внешнего кредитования от России.

«В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой», - говорится в преамбуле документа.

Основная цель привлечения займа – обслуживание госдолга и поддержание уровня ЗВР.

«…средства внешнего займа зачисляются на банковский счет, открываемый Национальным банком в Шанхайском филиале Банка развития Китая… проведение платежей за счет средств внешнего займа по поручению Министерства финансов и инвестирование средств внешнего займа осуществляются Национальным банком», - говорится в документе.
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