Как известно, пенсионная реформа в Беларуси стартовала в 2017 году. Новый этап реформы подразумевает, что пенсионный возраст подрастает на 6 месяцев каждый год, пишет belnovosti.by





В Беларуси поднимут пенсионный возраст с 1 января 2020 года

Так, начиная с 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года.





Для женщин такой порог составит 57 лет.









Уже с 2021 года мужчины смогут пойти на пенсию в 62,5 года, для женщин пенсионный возраст составит 57,5.





К 2023 году пенсионный возраст достигнет 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.





При этом вместе с увеличением пенсионного возраста последует и увеличение страхового стажа.





Соответственно, увеличится минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН.









Ранее, а именно, до 2014 года, страховой стаж составлял пять лет. Однако уже с 2014 года его увеличили до десяти лет.





В 2015 году страховой стаж увеличился до 15 лет.





Эта планка будет расти каждый год. Предположительно, к 2025 году она достигнет 20 лет.





Если не будет хватать стажа, то вместо пенсии будет начислена социальная пенсия, размер которой составляет в эквиваленте 50 долл.



