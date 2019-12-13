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В Беларуси поднимут пенсионный возраст с 1 января 2020 года

В 2020 году грядет следующий этап пенсионной реформы.

Как известно, пенсионная реформа в Беларуси стартовала в 2017 году. Новый этап реформы подразумевает, что пенсионный возраст подрастает на 6 месяцев каждый год, пишет belnovosti.by

В Беларуси поднимут пенсионный возраст с 1 января 2020 года
Так, начиная с 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года.

Для женщин такой порог составит 57 лет. 


Уже с 2021 года мужчины смогут пойти на пенсию в 62,5 года, для женщин пенсионный возраст составит 57,5. 

К 2023 году пенсионный возраст достигнет 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

При этом вместе с увеличением пенсионного возраста последует и увеличение страхового стажа.

Соответственно, увеличится минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН. 


Ранее, а именно, до 2014 года, страховой стаж составлял пять лет. Однако уже с 2014 года его увеличили до десяти лет.

В 2015 году страховой стаж увеличился до 15 лет.

Эта планка будет расти каждый год. Предположительно, к 2025 году она достигнет 20 лет.

Если не будет хватать стажа, то вместо пенсии будет начислена социальная пенсия, размер которой составляет в эквиваленте 50 долл.
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