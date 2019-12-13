



— Пожалуй, к крупному чрезвычайному происшествию в промышленной отрасли в этом году относится загрязнение нефти на нефтепроводе "Дружба". Какая работа была проведена Ростехнадзором и какие меры по контролю трубопроводов принимает ведомство на регулярной основе?





— Мы провели внеплановые выездные проверки опасных производственных объектов нефтепровода "Дружба", а также объектов сдачи нефти в нефтепровод. В области промышленной безопасности мы выявили и предписали устранить 365 нарушений. В рамках административной ответственности на проверяемые организации наложены штрафы на сумму 502 тысячи рублей (российских - прим. БП).





Если говорить о пунктах учета нефти, то они относятся к средствам измерений и надзор за ними возложен на Росстандарт. Вместе с тем по поручению правительства Ростехнадзор совместно с Росстандартом провели проверки этих технических устройств.





Хотел бы особо подчеркнуть — по результатам проведенных проверок нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения, не выявлено.





Но мы предлагаем усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.









— Могли бы вы оценить ущерб от влияния хлорорганических соединений на состояние труб и технического оборудования?





— В связи с тем, что по объектам "Транснефти" не был зафиксирован отказ или вывод оборудования в ремонт из-за ухудшенного качества нефти, говорить о прямом технологическом ущербе не представляется возможным.





Для минимизации рисков сбоя в работе оборудования опасных производственных объектов нефтепроводов, вызванного попаданием хлорорганических соединений, мы предложили провести дополнительные работы по внутритрубной диагностике с устранением возможных недопустимых дефектов, если они будут выявлены. Мы рекомендовали своим территориальным органам уделить особое внимание этим вопросам при проведении проверок.





Сама проверка качества нефти не входит в полномочия Ростехнадзора. Однако соблюдение требований промышленной безопасности и возможные последствия от влияния на технологическое оборудование загрязнений остаются на контроле.