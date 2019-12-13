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Торги для российского рубля завершились на пике за 20 месяцев и 7 дней

Стоимость валютной корзины выросла сразу на 0,22% из-за резкого укрепления российского рубля.

По итогам недели белорусский рубль подешевел к корзине валют до минимума за 254 дня. С начала месяца значение валютной корзины выросло уже на 1,15%.

Курс доллара упал на 0,0083 BYN до 2,1008 BYN/USD. Доллар завершил неделю на минимальном уровне с начала декабря.

Кус евро опустился всего на 0,0011 BYN до 2,3470 BYN/EUR и покинул максимум за полгода.

Сегодняшнее ослабление евро слабо сказалось на его достижениях за предыдущие 20 торговых сессий.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0227 BYN до 3,3592 BYN/100 RUB.

Это максимальный уровень с 6 апреля 2018 года. За последние девять торгов рубль РФ подорожал на 0,0825 BYN.


Итоги недели 9—13 декабря на валютном рынке Беларуси

курс доллара −0,69% (−0,0146 BYN);
курс евро −0,04% (−0,0009 BYN);
курс российского рубля +1,20% (+0,0397 BYN);

валютная корзина +0,37%.

Центробанк России

На торгах в Москве к 11:30 курс доллара обвалился до минимума за 6 месяцев — 62,5544 RUB/USD. Курс евро в ходе торгов падал до минимума за 21 месяц, но потом немного укрепился до 69,90 российских рублей.
Источник: select.by
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