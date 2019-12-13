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Бизнес Мошенского под угрозой: Россельхознадзор выступил против норвежской рыбы

Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Российское ведомство жалуется на рыбную продукцию, которая сделана из норвежского сырья. Якобы в ней «неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ». Россияне обратились и к норвежским коллегам.




Ведомство хотело провести инспекцию предприятий Норвегии, которые выращивают рыбу. Но инспекторов из России не смогли принять, сославшись на плотный график.

По данным российской стороны, с 1 января по 15 ноября 2019 года в Беларусь импортировано свыше 10,2 тыс. т «аквакультурной продукции» из Норвегии.

На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Республикой Беларусь из Норвегии, 93% (9,5 тыс. тонн) было в последующем отправлено в Россию.

Россияне фактически требуют закрыть поставки готового продукта из Беларуси в РФ.

Напомним, что основной производитель такой продукции — СП ООО «Санта Бремор» Александра Мошенского. Это один из самых важных активов его группы «Санта». Бизнес был основан еще отцом предпринимателя.

По данным за 2016 год, выручка компании составляла более 590 млн рублей против примерно 477 млн в 2015-м.
Officelife.media
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