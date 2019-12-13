Белорусские НПЗ в 2020 году будут загружены российской нефтью "под завязку". А что тогда с казахстанской?
Белорусские НПЗ способны переработать в 2020 году 24 млн т российской нефти, предусмотренные индикативным балансом. Такое мнение журналистам высказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Руководитель концерна пояснил, что индикативным балансом предусмотрена поставка 24 млн т нефти — это максимально возможный объем, который Беларусь может забрать на переработку.
Фактический объем переработки будет зависеть от ежемесячных и квартальных поставок.
Напомним, до сих пор ежеквартальный объем поставок составлял 4,5 млн т.
Таким образом, непонятно, как белорусские НПЗ смогут переработать еще и дополнительный объем казахстанской нефти (1−3 млн т), о поставках которой договорились на уровне главы государства и правительства.
Тем более, что в отношении казахстанской нефти Беларусь приняла на себя обязательства, исключающие реэкспорт.
Источник: officelife
11:49 13/12/2019
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