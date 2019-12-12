Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нацбанк: цены на фрукты растут бешеными темпами

Национальный банк в ежемесячном обзоре по инфляции отметил, что в ноябре 2019 г. годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 процентного пункта и составил 5%.


Напомним, относительно октября потребительские цены в ноябре 2019 г. выросли на 0,2%.

Как отмечено в обзоре Нацбанка, годовая базовая инфляция замедляется на протяжении последних трех месяцев. В ноябре 2019 г. прирост показателя составил 3,7% к ноябрю 2018 г. (4% в октябре 2019 г. к октябрю 2018 г.). 

«Постепенное исчерпание влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции продолжает способствовать стабилизации ценовой ситуации в сегменте свободного ценообразования», — отмечается в обзоре.

Там также отмечается, что после значимого ускорения в предыдущем месяце годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2019 г. несколько снизились, однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. 

Их годовой прирост в отчетном периоде составил 12,1% (16,2% месяцем ранее). 


Наибольшее влияние на формирование более низких годовых темпов роста цен по данной товарной группе оказало снижение в годовом выражении цен на большинство видов овощей, а также замедление роста цен на картофель. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на фрукты (яблоки, бананы, цитрусовые).

В Нацбанке также отметили, что регулируемые цены и тарифы в ноябре 2019 г. увеличились на 7,5% в годовом выражении (7,6% месяцем ранее). 

Некоторое замедление годовой динамики в сегменте регулируемого ценообразования в основном связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в ноябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, — подчеркивается в обзоре.
Источник: belrynok.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru