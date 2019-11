"Евроопт" изменил условия крупной сделки с кипрским офшором

Напомним, что ранее публиковались данные о том, что между ЗАО и офшорной компанией заключена сделка о продаже доли в уставном фонде хозобщества (название компании не сообщалось).





Тогда было указано, что сумма сделки — почти $7,6 млн. Сейчас — порядка 12,85 млн рублей. То есть в эквиваленте сумма уменьшилась почти до $6,2 млн.





Также в нынешнем сообщении ЗАО «Евроопт» говорится о взаимосвязанной сделке с Жаровым Андреем Викторовичем на сумму более 1,8 млн рублей. Речь идет о продаже доли в уставном фонде того же хозобщества.





Общая сумма обеих сделок — примерно 14,7 млн рублей, то есть около $7 млн в эквиваленте.





По данным из кипрского реестра, Odmantas Ltd управляется компанией ALCS Management Ltd (Ларнака, Кипр), за которой, в свою очередь, стоит ALCS Ltd (Ларнака) и человек по имени Анна Бичевая (Anna Bichevaya, резидент Кипра).





База Offshore Leaks Database гласит, что Бичевая является акционером ALCS International Ltd, которая зарегистрирована в Белизе и занимается финансовым, а также юридическим консалтингом.





Как сообщалось, по данным на 2018 год ЗАО «Евроопт» принадлежало на 100% кипрской компании Аletrad 2001 Trading Limited. По состоянию на 2016 год она владела 0,6% в Статусбанке, основным акционером которого, как известно, является «Евроторг».