Об этом и многом другом независимый экономист Сергей Чалый говорил на Форуме регионального развития в Гродно, организованном кампанией «Говори правду». Приведем ключевые моменты.



Что происходит в беднеющих регионах





Ситуация здесь напоминает замкнутый круг: из-за сильного снижения покупательской способности населения бизнес теряет мотивацию работать в депрессивных районах.





Соответственно, здесь не открываются новые предприятия малого и среднего бизнеса, отсутствуют рабочие места. И квалифицированные работники начинают уезжать в поисках работы.





Вымывание рабочей силы еще больше снижает шансы на приход в такие работы нового бизнеса. Начинает массово уезжать молодежь.





Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Витебской и Могилевской области. Осторожный оптимизм пока что вселяет Гродненщина. Разрыв по доходам между самыми бедными и самыми богатыми в среднем достигает 2,5 раза.





Как возник оршанский проект





В прежние годы после очередного кризиса власти решали проблему регионов денежными вливаниями. После кризиса 2015-го стало ясно, что старые механизмы больше не работают, что и подтверждает пример 60 вышеупомянутых районов.





Первоначально предполагалось в каждом из этих районов развивать проекты-драйверы, призванные помочь им преодолеть последствия кризиса. Однако, цена вопроса составляет около 100 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за последние три года было потрачено на модернизацию деревообработки и цементных заводов.





Именно поэтому идею о десятках проектов сменило решение поднимать из пепла Оршанский район, сделав его пилотным проектом для всей страны.





Почему старые механизмы не работают





Последние исследования показывают, что при всем богатстве наличных существующих инструментов стимулирования развития бизнеса в регионах, работают из них единицы.





Экономист привел в пример ситуацию в Могилевской области, которую недавно инспектировал Александр Лукашенко. В 2015-м глава государства подписал указ, дающий льготы бизнесу в ряде районов региона.





Как показала практика, одних льгот для развития частной инициативы недостаточно. Нужны все те же квалифицированные кадры и стабильный потребительский спрос.





Старые способы воздействия на бизнес-среду больше не работают: ни вливание денег, ни льготы. Бессмысленно создавать предприятия, на которых некому работать. Не нужно привлекать инвесторов туда, куда они сами не желают идти. Пример — Витебская область, где в ряде случаев инвестиции привели не к росту, а уходу в минус.





Кто спасет сельское хозяйство





По мнению Сергея Чалого, IT-сектор в силу специфики своей работы не дает Беларуси экономического роста. И повышенное внимание государства, обеспечившего этой сфере беспрецедентные льготные условие, можно и нужно обратить на нужды сельского хозяйство.





Сегодня АПК во всем мире переживает очередной этап развития, обусловленный появлением абсолютно новых технологий. И в Беларуси достижения IT можно было бы применять в сельско хозяйстве.





Пока же в этой отрасли все выглядит достаточно пессимистично. Сельскохозяйственные предприятия обременены долгами, так как фактически стали вынужденными покупателями продуктции отечественных производителей техники.





Кроме того, постоянное укрупнение хозяйств за счет создания холдингов и присоединения слабых к сильным имеет определенную цель: отстающее хозяйство в процессе слияния объявляется головным, что способствует появоению схем налоговой оптимизации.





В то же время, пример частных агрохолдингов (того же «Савушкиного продукта») показывает, что частник в этой сфере может эффективно работать и без господдержки.





Как вырваться из ловушки





Проблема местных властей заключается в том, что они работают в основном во исполнение воли свыше. Игнорируя при этом интересы жителей регионов, служить которым по логике они обязаны в первую очередь.





Поэтому ничего иного не остается, как приступить к децентрализации фискальной системы (местные налоги должны оставаться на местах) и реальным выборам местных властей.





Кроме того, нужно решить проблему инвестиционного фонда: ресурсы у него для развития частных инициатив есть, но они труднодоступны для бизнеса из-за высокого уровня бюрократии.