"Черная" среда белорусского рубля

Белорусский рубль девальвировался к евро, доллару и российскому рублю уже пятый раз подряд, но сегодня он ослабел больше, чем за предыдущие четыре дня.





Валютная корзина подорожала всего за один день на 1,21%. Её значение вернулось к уровням начала мая 2019 года (хороший график изменения валютной корзины).





С начала недели стоимость корзины валют выросла на 1,94% до максимума почти за семь месяцев.





Доллар укрепился уже седьмой раз подряд. Сегодня на БВФБ американец рванул вверх сразу на 0,0217 BYN до 2,0957 BYN/USD. Это максимальное значение за 79 дней. А с начала месяца зелёный подорожал уже на 0,0440 BYN.





Курс евро растёт уже девять торговых сессий подряд. Сегодня его курс подскочил сразу на 0,0271 BYN до 2,3106 BYN/EUR.





Если по итогам вчерашних торгов европейская валюта поднялась до максимума за 25 дней, то сегодня её курс уже на максимуме за 79 дней. Хорошая прибавка всего за один день. А с начала ноября курс евро вырос на 0,0208 BYN.





Курс российского рубля улетел вверх сильнее других валют. Так, его значение выросло на 0,0418 BYN до 3,2804 BYN/100 RUB.





Рубль РФ с начала ноября подорожал уже на 0,0659 BYN и оказался на максимуме за 230(!) дней.





Центробанк России

Примечательно, что на торгах Московской биржи всё тихо и спокойно. Доллар торгуется вблизи отметки 64,00 российских рублей. Евро — вблизи 70,40 российских рублей.





Банк России ещё не опубликовал официальные курсы на завтра, но на МосБирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара сложился на уровне 63,9722 RUB/USD. Всего на 5 копеек ниже официального курса на сегодня.





Курс евро на бирже опустился примерно на 10 копеек до 70,42 RUB/EUR.