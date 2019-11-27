Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает ТАСС.





Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».





«Полная победа, Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!» — говорится в его сообщении.





Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году.





Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов.





«Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.