Олигарх, знай свое место! Лукашенко грубо пошутил над Мошенским

– Катюша Карстен (двукратная олимпийская чемпионка – С.) ушла, хоть ты Мошенского в лодку сейчас сажай, парик надевай, и пускай гребет вместо Карстен, – "пошутил" руководитель Беларуси.





Владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» при этом сидел за столом рядом с Лукашенко. Дело в том, что бизнесмен возглавляет Белорусскую федерацию гребли.









Можно предположить, что Мошенскому шутка гЛукашенко вряд ли понравилась. Уже несколько лет предприниматель возглавляет рейтинг «Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси», составляемый «Ежедневником».





С другой стороны владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», вероятно, благодарен властям за оказываемую поддержку по развитию бизнеса.





Мошенский неформально общается с Лукашенко, а несколько лет назад даже подарил ему корову.