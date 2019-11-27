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Олигарх, знай свое место! Лукашенко грубо пошутил над Мошенским

На вручении государственных наград спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ Лукашенко упомянул имя Александра Мошенского в неожиданном контексте.

– Катюша Карстен (двукратная олимпийская чемпионка – С.) ушла, хоть ты Мошенского в лодку сейчас сажай, парик надевай, и пускай гребет вместо Карстен, – "пошутил" руководитель Беларуси.

Владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» при этом сидел за столом рядом с Лукашенко. Дело в том, что бизнесмен возглавляет Белорусскую федерацию гребли.


Можно предположить, что Мошенскому шутка гЛукашенко вряд ли понравилась. Уже несколько лет предприниматель возглавляет рейтинг «Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси», составляемый «Ежедневником».

С другой стороны владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», вероятно, благодарен властям за оказываемую поддержку по развитию бизнеса. 

Мошенский неформально общается с Лукашенко, а несколько лет назад даже подарил ему корову.
Источник: gazetaby.com
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