Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Штрафы и новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря

Повышенные тарифы на мобильную связь, цены на сигареты, новые международные поезда и традиционные уже штрафы – чего еще ждать жителям Беларуси в последний месяц уходящего года?

Штрафы и новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря
Myfin.by подготовил традиционный обзор.

А1 повысит стоимость тарифных планов

A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.

Как сообщили в компании, с расширением объема предоставляемых услуг изменится и стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. 

Также изменения коснутся стоимости опций «Безлимитные звонки во все сети», «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».

Изменятся с декабря и условия обслуживания корпоративных клиентов.

Сигареты подорожают

С 1 декабря дорожают некоторые марки сигарет. Повышение цен в среднем составит от 1 до 10 копеек.

Так, в частности, из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 5 копеек дорожают некоторые виды сигарет Pall Mall, Rothmans, Kent, на 10 копеек – Vogue. А у  «Табак-инвест» цены на отдельные марки повышаются на 1-4 копейки.

БЖД запускает ежедневные поезда в Польшу

Белорусская железная дорога запускает с 15 декабря в сообщении Варшава–Брест новый ежедневный поезд № 126/125, который согласован с поездом № 726/725 Брест–Минск.

Уехать в столицу Польши из Минска можно будет меньше, чем за 45 рублей. А из Бреста – всего за 31,6 рубля.

С 1 декабря за летние шины на авто - штраф

В Беларуси установлены сроки обязательной смены шин. С наступлением зимнего сезона, который продолжится с 1 декабря по 1 марта, автомобили надо «переобуть» в зимние шины.

За участие в дорожном движении транспорта без зимних шин предусмотрено наказание для водителей. Это может быть предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 базовая сегодня - 25,5 рубля).

При этом, с учетом погоды и дорожных условий, ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины.

В Госавтоинспекции сообщили, что с 27 ноября по 4 декабря пройдет акция «Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин». Она проводится для профилактики зимних ДТП и пропаганды использования шин соответственно сезону.

31 декабря и 2 января могут сделать выходными?

Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря 2019 года и 2 января 2020-го в Беларуси выходными днями.

Как сообщалось ранее, белорусы в петиции попросили Минтруда и Совмин отменить переносы рабочих дней, которые выпадают на новогодние праздники и сделать официальными выходными три дня: 31 декабря, 1 января и 2 января.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru