Как сообщили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, рейтинги Беларуси отражают баланс между сохраняющейся макроэкономической стабильностью в стране и относительно высокими доходами населения, с одной стороны, и низкими валютными резервами, слабыми перспективами экономического роста вместе с высокой внешней задолженностью, с другой стороны.





По оценке экспертов агентства, рост ВВП Беларуси в ближайшие годы окажется ниже, чем прогнозирует правительство РБ. В частности, в текущем году они ожидают рост всего на 1,3%, а в 2020–2021 годах — на уровне 1,5%.





Это намного ниже целевого показателя, установленного для правительства РБ на текущий год (4%), а также прогноза базового (консервативного) сценария на 2020 год, согласно которому ВВП Беларуси должен увеличиться на 1,9%.





Хуже ожидаемого белорусским руководством, как полагают в агентстве Fitch Ratings, будут обстоять дела и с инфляцией. В текущем году в Fitch прогнозируют рост потребительских цен в Беларуси в среднем на 5,7%, а в 2020–2021 годах — на 5,3%. В то же время, в Нацбанке рассчитывают сократить инфляцию до 5%.





В агентстве также считают, что, несмотря на прогресс в направлении диверсификации внешней торговли, Беларусь сохраняет высокую экономическую зависимость от России и поэтому уязвима для изменений в российской политике. Однако эксперты Fitch полагают, что тесные экономические связи двух стран сохранятся, несмотря на периодические споры между их руководством.





В агентстве Fitch Ratings отметили также увеличение золотовалютных резервов РБ, но сообщили, что их величина к концу года сократится до 8,7 млрд. долларов с нынешних 9,3 млрд. долларов. Об этом ранее сообщал белорусский Нацбанк. Кроме того, в агентстве подчеркнули, что внешняя ликвидность Беларуси остается одной из самых слабых среди стран, которые имеют рейтинги категории «В».