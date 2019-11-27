Такие данные были представлены сотрудниками Центра экономических исследований BEROC Катериной Борнуковой и Львом Львовским в ходе встречи Клуба деловой журналистики, проведенного в рамках проекта «Открытый диалог». Встреча была посвящена взаимной зависимости демографии и экономической политики, пишет thinktanks.by

Население прекратит рост





Как пояснил Лев Львовский, население Земли растет. Его экзистенциальный рост в ближайшей перспективе продолжится и численность людей на планете достигнет 10 миллиардов. Однако это - последняя эпоха экзистенциального роста населения. «Уже сейчас в развитых странах данный праздник жизни закончился. Рождаемость там уменьшается», - констатировал эксперт.





По его словам, рост населения Европы давно обеспечивается за счет миграции.





Ожидается, что в скором будущем в развивающихся странах население также прекратит расти.





При этом между демографией и экономикой существует взаимная зависимость. Как отметил Лев Львовский, демография влияет на рост населения, рабочую силу, пенсии, образование и здравоохранение. В свою очередь экономика влияет на рождаемость, браки и разводы, баланс сил и разделение труда в семье.





Эксперт так описал этапы экономико-демографического развития общества в мире: экстенсивный рост (начало времён - 1800); «демографический переход»; интенсивный рост (1950 – наши дни) в ходе которого стал наблюдаться высокий уровень возврата от инвестиций в качество населения.





По словам Льва Львовского, в результате «демографического перехода» произошло уменьшение количества детей у части населения в пользу их качества. Однако из-за повышения доходов у части людей произошло увеличение количества детей.





При этом экономист обратил внимание, что чем больше ВВП на душу населения в государстве, тем меньше там средняя рождаемость. В качестве объяснения данной тенденции сотрудник BEROC рассказал про два механизма, влияющих на спад рождаемости, которые в свое время описал нобелевский лауреат Гэрри Беккер.





Первый механизм – влияние качества на количество. Сейчас родители буквально находятся перед выбором : родить одного ребенка и дать ему качественное образование или родить пять, но денег на всех будет не хватать.





Второй механизм называется «альтернативные издержки». Он подразумевает, что чем богаче женщина, тем более дорогим будет для нее ребенок. Ведь каждый час, потраченный на дитя, станет для нее дороже.





Белорусская демографическая яма





Беларуси европейские демографические тренды не чужды. Как объяснила академический директор BEROC Катерина Борнукова, Беларусь входит в число европейских стран, где рождаемость (средний коэффициент рождаемости) меньше 2. А для воспроизводства данный показатель должен быть хотя бы 2,1.





В нашей стране, по сравнению с другими европейскими государствами, также достаточно невысокая ожидаемая продолжительность жизни.





Из позитивных качеств, присущих Беларуси, можно отметить хороший уровень занятости женщин, который наблюдается еще со времен СССР.





Однако демография удобна тем, что на основании ее показателей можно достаточно точно говорить об экономических вызовах будущего.





По словам Катерины Борнуковой, из-за сокращения и старения населения, ВВП Беларуси в 2050 году будет на 16% ниже потенциального. При этом, если сегодня в Беларуси проживает около 6 миллионов граждан трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет), то к 2045 году их количество сократится до 5 миллионов.





Согласно представленным Катериной Борнуковой графикам, к 2045 году демографическая нагрузка на работающих белорусов практически удвоится. Если сейчас на 100 трудоспособных жителей страны приходится около 23 пенсионеров и 25 детей, то к 2045 году на 100 человек трудоспособного возраста будет приходиться 40 пенсионеров и 24 ребенка.





Соответственно, Беларусь будет ожидать рост дефицита Фонда социальной защиты населения.





Чтобы обеспечить растущую армию пенсионеров пенсиями, в BEROC видят необходимость в проведении параметрических и структурных реформ.





Среди параметрических: поднятие пенсионного возраста – до 65 и для мужчин, и для женщин; ужесточение требований по стажу (20 лет); сокращение уровня замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате 40%); изменение налогов, возможно, в сторону увеличения.





Среди структурных реформ: создать систему второго уровня, предусматривающую обязательные накопления в государственный Пенсионный фонд; создать систему третьего уровня, предусматривающую добровольные накопления в частные пенсионные фонды.





Разумеется, в ходе реформирования для людей должны быть созданы сопутствующие условия. Ведь сегодня, как признала Катерина Борнукова, «нужно быть очень проактивным человеком, чтобы еще что-то сберегать».





В то же время на рынке труда в перспективе будет больше пожилых людей. Однако, как отметила экономист, если дедушки и бабушки будут позже выходить на пенсию, их роль в воспитании внуков станет уменьшаться. А это также может влиять на рождаемость.





Декретный вопрос





Академический директор BEROC напомнила, что в Беларуси – один из самых длинных оплачиваемых декретных отпусков в мире. Например, в той же России «декрет» также составляет три года. Однако лишь половина его является оплачиваемой.





Катерина Борнукова продемонстрировала диаграммы, на которых было показано влияние роста декретных отпусков на рождаемость. После того, как в СССР декретный отпуск в 1982 году был увеличен с 1 года до 1,5 лет, рождаемость действительно подскочила. Однако после продления данного отпуска в 1989 году до трех лет, данного эффекта наблюдать не довелось, возможно, из-за экономических проблем «лихих 90-х».





«Мы не знаем эффекта влияния увеличения декретного отпуска на рождаемость» - констатировала Катерина Борнукова.





В то же время экономисты просчитали влияние «декрета» на белорусскую экономику. Напомним, исследование, проведенное Катериной Борнуковой и Львом Львовским показало, что общий экономический эффект от перехода с трехлетнего к двухлетнему декретному отпуску может достичь 2,7% от ВВП. По логике, высвободившихся денег с лихвой хватило бы на создание новых ясельных групп, детсадов, а также на комплектацию их педсоставом и нянями. Но это – по логике.





«Люди не верят, что государство пустит высвободившиеся деньги на строительство яслей» - признал Лев Львовский.



