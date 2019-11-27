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В «Великом камне» появится производство электробусов

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Дочерняя структура швейцарской компании Hess намерена развернуть в парке производство электробусов.

По информации пресс-службы правительства «Хесс Грейт Стоун» планирует выйти на полный цикл производства в 2021 году. Здесь будет выпускаться 45-50 кузовов автобусов, а в дальнейшем — порядка 40 электробусов. Вся продукция будет экспортироваться. Электробусы построены на основе батарей. Они будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Также вчера в парке был открыт типовой производственный корпус В1, пишет reform.by
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