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Министр экономики: ИТ-сектор сравнялся с сельским хозяйством

ИТ-сектор Беларуси по своему влиянию на экономику сравнялся с сельским хозяйством, а также с транспортной отраслью и производством строительных материалов.

rynak.by
 
Об этом заявил Дмитрий Крутой, министр экономики. Он напомнил, что экономический рост в последний год больше чем на половину обеспечил ИТ-сектор. В общей структуре валового внутреннего продукта ИТ-услуги составляют 6,5%.

"Это очень большая доля, учитывая высокий темп, который демонстрируют наши ИT-компании, — цитирует слова министра sb.by. — Сейчас развитие ИT-сектора продолжается и всячески поддерживается".

В октябре этого года белорусский премьер-министр Сергей Румас во время посещения России заявил, что наша страна стала одним из лидеров в Восточной Европе и СНГ по экспорту софта. По его словам, экспорт услуг Парка высоких технологий по итогам 2019 года ожидается в размере 2 миллиардов долларов.
euroradio.fm
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