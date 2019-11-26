Министр экономики: ИТ-сектор сравнялся с сельским хозяйством

rynak.by

Об этом заявил Дмитрий Крутой, министр экономики. Он напомнил, что экономический рост в последний год больше чем на половину обеспечил ИТ-сектор. В общей структуре валового внутреннего продукта ИТ-услуги составляют 6,5%.





"Это очень большая доля, учитывая высокий темп, который демонстрируют наши ИT-компании, — цитирует слова министра sb.by. — Сейчас развитие ИT-сектора продолжается и всячески поддерживается".





В октябре этого года белорусский премьер-министр Сергей Румас во время посещения России заявил, что наша страна стала одним из лидеров в Восточной Европе и СНГ по экспорту софта. По его словам, экспорт услуг Парка высоких технологий по итогам 2019 года ожидается в размере 2 миллиардов долларов.



