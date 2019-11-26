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Есть проблема: наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента

Правительство отмечает проблемы с экспортом белорусского цемента и стекла.

Выполнение организациями цементной и стекольной промышленности условий оказания господдержки находится на контроле правительства, однако остается ряд проблемных вопросов, сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы выполнения организациями условий оказания господдержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности находятся на контроле и ежемесячно рассматриваются в правительстве. Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов: наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов", - отметил Сергей Румас.

Сегодня в правительстве обсуждаются вопросы, связанные с выполнением поручений главы государства по повышению эффективности работы в цементной и стекольной промышленности. Для стабилизации работы цементных заводов и ОАО "Гомельстекло" Президентом приняты решения о проведении реструктуризации задолженности данных организаций перед республиканскими организациями, газоснабжающими организациями и банками.


На существующие проблемы в организациях цементной промышленности обратил внимание и Комитет госконтроля. Он предложил устранить выявленные недостатки и привлечь к ответственности виновных должностных лиц министерств, исполкомов и организаций.

По словам Сергея Румаса, пристального внимания требует сложная ситуация на стеклозаводе "Неман". "Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия. При годовой выручке от реализации продукции около Br40 млн в настоящее время общая сумма долгов составляет Br200 млн", - констатировал премьер-министр.

"Сегодня мы должны проанализировать проблемные вопросы, включая те, на которые указал Комитет госконтроля, и принять по ним необходимые решения", - резюмировал глава правительства
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