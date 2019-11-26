О ряде популярных способов, которыми пользуются в эти дни преступники, сообщалось не раз различными средствами массовой информации, правоохранительными органами и банками.





Широкое распространение в ноябре 2019 года во всех регионах Беларуси, кроме уже известных ранее, получили следующие способы:





1) На номер телефона звонит человек, представляющийся работником одного из банков. Уточняет, не проводил ли владелец карточки транзакцию на крупную сумму денег (либо о том, что кто-то пытается снять деньги с карточки).





Получив ожидаемый отрицательный ответ, мошенник сообщает, что для отмены транзакции необходимо сказать код, который придет в SMS на мобильный телефон владельца счета.





Доверчивые граждане сообщают данную информацию, а впоследствии обнаруживают отсутствие денежных средств на своем счету.





При этом мошенники идут на любые уловки, чтобы получить необходимые данные. Например, согласно материалам дела, расследуемого Московским (г. Минска) РОСК, чтобы отвести подозрения владельцу карты сообщили, что код нельзя сообщать по телефону сотруднику банка, но зато можно это сделать роботу, на которого и «переключили» потерпевшего.





Гомельские следователи сообщают о случаях, когда по телефону говорят, что владелец счета стал жертвой мошенников и SMS-коды нужны для того, чтобы «спасти» деньги, а на уведомления о снятии средств просят не реагировать, ведь деньги якобы именно таким образом сохраняются.





2) В социальной сети «Одноклассники» пользователи пенсионного возраста получают сообщения от своих знакомых, при этом пишут от их имени злоумышленники, пользуясь взломанными страницами, либо страницам-дубликатами.





В сообщениях указывается о том, что один из банков Беларуси в связи с юбилеем дарит подарки своим клиентам в виде зачислений денежных средств. «Друг» утверждает, что уже получил деньги таким образом и предлагает помочь. Для этого просит данные карточки (номер, срок действия, секретный код) и совершает хищения.





По подобным фактам следователями возбуждаются уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Проблема становится все более значительной и требует немедленного реагирования, что подтверждается статистическими данными:









Как видно из инфографики, молодые люди, проводящие значительную часть своей жизни онлайн, чаще других становятся потерпевшими по уголовным делам, связанным с хищением денежных средств с помощью компьютерной техники.





Исходя из вышесказанного, представляем вам краткую памятку, которая позволит минимизировать риск совершения хищения денежных средств с вашего банковского счета.





Кроме того, Следственный комитет Республики Беларусь еще раз напоминает гражданам:





для выхода в интернет используйте устройства, на которых установлено специальное программное обеспечение, предназначенное для борьбы с вредоносной активностью, своевременно обновляйте его;





используйте операционную систему с установленными обновлениями безопасности, актуальные версии другого программного обеспечения;





при использовании известных вам сайтов, обращайте внимание на их внешний вид. Возможно вы зашли на их поддельные копии;





вводите личную информацию только на веб-сайтах, работающих с использованием защищенных протоколов (обычно в браузере рядом с адресом такого сайта отображается значок замка на зеленом фоне);





не используйте одинаковые логины и пароли на различных сайтах;





не используйте слишком простые пароли, либо те, о которых можно легко догадаться (даты рождения, номера телефонов и т.д.);





по возможности используйте двухфакторную аутентификацию, когда кроме ввода логина и пароля необходимо вводить временный код, отправляемый обычно на мобильный телефон в виде SMS-сообщения либо push-уведомления;





остерегайтесь неожиданных или необычных электронных сообщений, даже если вам знаком отправитель, никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в таких сообщениях;





с осторожностью относитесь к письмам, в которых запрашиваются данные счетов (финансовые учреждения почти никогда не запрашивают финансовую информацию по электронной почте), никогда не отправляйте финансовую информацию по незащищенным интернет-каналам;





при поступлении сообщений от знакомых, содержащих побуждение к осуществлению финансовых транзакций либо передаче финансовых реквизитов, обязательно проверяйте данную информацию с использованием других каналов связи (личная встреча, телефонный звонок, мессенджер, поддерживающий голосовую связь). В крайнем случае идентифицируйте личность собеседника путем задачи контрольных вопросов, ответы на которые не могут быть известны третьим лицам;





если не используете банковскую платежную карточку для осуществления интернет-платежей, обратитесь в банк для установки соответствующих ограничений для карты;





при осуществлении интернет-платежей по возможности используйте технологии обеспечения дополнительной безопасности платежей, такие как 3-D Secure для международных платежных систем Visa и MasterCard или интернет-пароль для платежной системы БЕЛКАРТ;





никому не сообщайте коды подтверждения операций, приходящие от банков по SMS;





рассказывайте о новых способах противоправных действий пожилым и несовершеннолетним родственникам.





В случае совершения в отношении вас противоправных деяний незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.