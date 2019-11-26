Полный облом: белорусский рубль дешевеет четвертый раз подряд

Доллар вырос уже шестой раз подряд и оказался на максимуме за 54 дня. Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже его курс рванул вверх на 0,0137 BYN до 2,0740 BYN/USD. С начала ноября курс американской валюты вырос на 0,0223 BYN.





Курс евро вырос уже восьмой раз подряд, его курс скакнул сразу на 0,0144 рубля вверх до 2,2835 BYN/EUR. Это максимальное значение за 25 дней, но оно на 0,0063 BYN ниже уровня начала ноября.





Курс российского рубля вырос на 0,0072 BYN до 3,2386 BYN/100 RUB. Это позволило российскому рублю подняться до максимума за 151 день (почти пять месяцев).



Центробанк России

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра поднялся на 26 копеек до 64,0239 российских рублей. Официальный курс евро на завтра вырос на 20 копеек до 70,5159 российских рублей.