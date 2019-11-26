МАЗ хочет привлечь 3 млн долларов через токены





Участникам платформы предлагается купить токены по цене 100 долларов. Оплата проводится в Stable Coin платформы, эквивалентных доллару США. Токены будут находиться в обращении три года.





Ставка по ним составляет 5,5% годовых. Доход, согласно документам, размещенным на платформе, планируют выплачивать раз в квартал. Токены должны быть погашены с 1 по 5 декабря 2022 года. Всего предполагается эмитировать 30 тыс. токенов.





Первым «ICO» для платформы стало размещение «Белвеста». Также сейчас на ней предлагают токены ЗАО «Чистый берег».