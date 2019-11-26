Будет покупать: Латвия не поддержит бойкот электроэнергии с БелАЭС





У Латвии нет информации, подтверждающей, что строящаяся БелАЭС небезопасна. Если Литве не нравится, что АЭС строится слишком близко к ее границам, не значит, что Латвия не будет закупать белорусскую электроэнергию, заявил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.





"На сегодня все атомные станции работают на очень высоком уровне безопасности. Конечно, вопрос к сейсмоустойчивости, как это было в Японии, но мы не в такой зоне, где сейсмические факторы могут повлиять на разрушение атомных электростанций. Позиция Латвия такая: нам важна электроэнергия и ее цена, поэтому мы не видим здесь необходимости блокировать закупки из Беларуси только потому, что Литва считает, что БелАЭС строится слишком близко к их территории" , - сказал Данусевич в интервью YouTube-каналу "Первый казацкий".





Он подчеркнул, что Латвия будет закупать на открытом российском биржевом рынке электроэнергию, не обращая внимания на ее происхождение.





Напомним, правительство Латвии считает, что намерение Литвы прекратить закупать электроэнергию в Беларуси после строительства БелАЭС создает риски энергодефицита для других стран Балтии. В этой связи кабмин принял решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами к границам Латвии.





Ранее вопрос торговых обменов электроэнергией с Балтией подняла российская сторона. В настоящее время торговые соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют торговать с РФ только через Литву, хотя технически возможны поставки и через Латвию, и через Эстонию.





В связи с этим РФ просит операторов передающей сети Балтии как можно скорее дать ответ о возможности использования пропускной способности межгосударственных сечений Россия – Эстония и Россия – Латвия для осуществления торговых обменов.





Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Литва регулярно высказывает обвинения в нарушении норм безопасности при строительстве БелАЭС и призывает другие страны бойкотировать электростанцию.





Минск, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что АЭС возводится в полном соответствии с нормами безопасности и не несет никаких рисков для соседних государств.