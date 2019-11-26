Валютная корзина подорожала на 0,23% до максимального значения за 62 дня.





Курс доллара поднялся на 0,0091 BYN до 2,0694 BYN/USD. Укрепление американской валюты идёт уже шестые торги подряд. За это время доллар подорожал на 0,0239 BYN и оказался на максимуме за 48 дней.





Курс евро подскочил на 0,0107 BYN до 2,2798 BYN/EUR. Евро дорожает уже восьмой день. Если за предыдущие семь торговых сессий его курс вырос на 0,0115 BYN, то сегодня всего за десяток минут он поднялся почти на столько же.





Курс российского рубля увеличился всего на 0,0006 BYN до 3,2320 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется уже четвёртый раз подряд и оказывается на максимуме за 63 дня.