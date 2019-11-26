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Банкротство очередного колхоза началось в Витебской области

Начался процесс банкротства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ореховно».


КУСХП «Ореховно» находится в Сорочинском сельсовете Ушачского района. Это бывший совхоз-комбинат Республиканского треста по производству продуктов животноводства на промышленной основе «Белживпром».

В хозяйстве работает 31 человек. Состояние КУСХП, мягко говоря, оставляет желать лучшего — надои с коровы едва превышают 1000 литров, земли предприятия засевает и обрабатывает соседнее ОАО «Деменец». За 2018 год в «Ореховно» зафиксировали 856 прогулов, 26 человк застали на рабочем месте пьяными, сообщает газета «Патрыёт».

Заявление о признании банкротом подало само хозяйство. 16 ноября эконмический суд Витебской области начал производство по делу об экономической несостоятельности и назначил предприятию защитный период сроком на месяц.
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