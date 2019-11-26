В связи с уменьшением поступающих в бюджет сумм экспортных пошлин на нефтепродукты, их доля в структуре бюджетных доходов снизилась до 5,6% с 8,8%.





В соответствии с бюджетным правилом, экспортные пошлины на нефтепродукты направляются на погашение внешнего госдолга. В материалах Минфина отмечается, что по итогам января-сентября 2019 года «часть экспортных пошлин на нефтепродукты сохранена в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов».





По данным Минфина, вывозные пошлины от экспорта нефти собственной добычи в январе-сентябре 2019 года поступили в сумме Br233,7 млн, сократившись на 22%.





При этом доходы бюджета от экспорта калийных удобрений за 9 месяцев выросли на 0,3% до Br1,06 млрд.





Суммарные доходы бюджета Беларуси в виде вывозных пошлин в январе-сентябре 2019 года составили Br2,28 млрд (12,9% доходов республиканского бюджета), сократившись на 19,7%, пишет Интерфакс



