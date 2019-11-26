Пакет акций Клецкой швейной фабрики выставят на торги в конце декабря

Торги назначены на 24 декабря. Всего на продажу выставляется немногим более 18% уставного фонда, или 13149 акций. Начальная цена акций - Br88887,24. Их продажа будет осуществляться в форме простого стандартного аукциона.





Если аукцион будет признан несостоявшимся в связи с регистрацией в едином учетном электронном реестре заявки единственного участника, при его согласии акции могут быть проданы ему по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.







