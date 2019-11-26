Во время очередного совещания глава Беларуси нелестно отозвался о белорусских банкирах.





– Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – прим. «С») не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур (глава Нацбанка – прим. «С») это сделает. Не сделает – это сделают другие, – заявил Александр Лукашенко.





Судя по контексту, речь идет о тех самых банкирах, которых глава Беларуси критиковал ровно два года назад, в ноябре 2017-го, называя их «скопищем жирных котов».





В чем банкиры провинились на этот раз? И справедливо ли называть белорусские банки жирующими?





Вадим Иосуб. – Их деятельность во многом зарегулирована Нацбанком: какие предельные ставки они могут выставлять по кредитам, на каких условиях они могут привлекать депозиты… – Банки в Беларуси совсем не жируют, – замечает в экпресс-комментарии «Салiдарнасцi» старший аналитик «Альпари». – Их деятельность во многом зарегулирована Нацбанком: какие предельные ставки они могут выставлять по кредитам, на каких условиях они могут привлекать депозиты…





Если говорить откровенно, то были отдельные недобросовестные практики, когда некоторые банки включали в условия какие-то скрытые комиссии. Но и с этим Нацбанк успешно борется.





По словам собеседника, в Беларуси есть убыточные колхозы, убыточные предприятия, а убыточных банков практически нет. И есть соблазн сказать, что, мол, они жируют:





– Нужно помнить, что банки распоряжаются не своими деньгами и деньгами своих учредителей, а распоряжаются деньгами вкладчиков, предприятий, которые держат у них деньги на счетах. И безубыточная работа банков – это единственное, что имеет смысл.





Вообще задача любого банка – быть богатым. Небогатый банк – это плохой банк, который не справляется со своей работой. И его надо закрывать. Самое смешное, что у нас крупнейшие банки в стране – это государственные банки. И, грубо говоря, лишний жирок из таких банков попадает в государственный бюджет.





Ругаться на «жирные» банки – это популизм оголтелый, потому что, учитывая долю государства в нашей банковской системе, этот лишний жирок идет не банкирам в карман, а государству, как крупнейшему акционеру белорусской банковской системы.





Финансовый аналитик считает, что такие резкие высказывания первого лица являются ответом на справедливое замечание населения.





– Люди говорят: мол, живем мы не очень богато, а цены растут. В этой ситуации всегда хочется найти кого-то крайнего и показать на него пальцем. Вот, кто виноват. Получается, что в отсутствии роста уровня жизни виноваты банкиры. Это смешно, по-другому это никак не охарактеризовать, – отмечает Вадим Иосуб.