Власти вернутся к покупке лояльности к президентским выборам

Премьер-министр Сергей Румас принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года», где заявил об акценте на налаживание диалога между государством и бизнесом. Госорганы запросили у бизнес-союзов аналитические выводы о влиянии задержаний бизнесменов и топ-менеджеров на деятельность их компаний. Ранее глава следственного комитета Иван Носкевич советовал своим подчиненным расширить практику применения альтернативных мер пресечения вместо заключения под стражу.





Глава государства возвращается к традиционной риторике и поручает председателю правления Нацбанка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.





Власти планируют удержать пенсии на уровне не менее 40% средней зарплаты по стране с помощью бюджетных дотаций. При этом в предвыборном сентябре властям удалось выполнить норматив о соотношении средней пенсии и зарплаты.





«Для того чтобы удержать зарплаты бюджетников на уровне 80% от средней по экономике и выполнить обещанное повышение зарплат педагогов и медиков в год президентских выборов власти направят дополнительные средства», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе»





«Таким образом, белорусское руководство возвратилось к предвыборному популизму и покупке лояльности бюджетников и пенсионеров», — прогнозируют эксперты.