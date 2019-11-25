Ева Сапрыгина баллотировалась от Жодинском округе. Белорусам она запомнилась своим ярким выступлением на государственном канале, Из более чем пятисот кандидатов – 110 депутатов совсем скоро займут рабочие места в парламенте.баллотировалась от Жодинском округе. Белорусам она запомнилась своим ярким выступлением на государственном канале, пишет Белсат.





Съемочной группе программы "Асабісты капітал" Ева объясняет: ее имидж – это аллегория того, как проходили выборы и как организована работа белорусского парламента.





«То законодательство, которое у нас есть сейчас, оно абсурдно. Те законы, которые сейчас принимаются, они бессмысленны. Один из самых абсурдных законов, кроме общеизвестных, на мой взгляд, – это смертная казнь», – говорит Ева Сапрыгина.





Ева говорит, что собиралась в парламент не ради большого заработка. А для того, чтобы изменить законодательство.





«От 1000 долларов до 2000 они зарабатывают. С одной стороны, мне их жаль, потому что создается впечатление, что они особо ничего не решают. Они как марионетки, выполняющие приказы», – делится своим мнением Ева Сапрыгина.





В ходе нынешних депутатских выборов можно было узнать, какие доходы задекларировали предыдущие депутаты, решившие повторно выдвигаться в парламент. Эта информация была опубликована в открытых источниках.





К примеру, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход более 72 000 рублей – это почти 6 000 рублей в месяц. Доход депутата Леонида Писаника составил около 3800 рублей в месяц. Депутат Анатолий Дашко зарабатывал более 3200 рублей в месяц.





Зарплаты в парламенте не у всех одинаковые и зависят от того, какие вопросы курирует депутат.





«Зарплата колеблется: в какие-то месяцы может быть премия, может быть немного меньше премия. А так на руки получается или 2200, или 2100, или 2300», – говорит бывшая депутат Елена Анисим.





Елена Анисим, Фота: Радыё Свабода





Кроме хороших зарплат, депутаты могут похвастаться и привилегиями. Им предоставляется арендное жилье вне очереди. Они могут пользоваться служебным транспортом. Депутаты имеют право лечиться в Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента. По достижении пенсионного возраста бывшие депутаты получают прибавку к основной пенсии размером 70% от актуального заработка депутатов.





В этом году на одно депутатское место претендовали пять человек. Будем надеяться, что новых депутатов привлекли в парламент не только хорошие зарплаты и льготы, но и возможность на законодательном уровне положительно повлиять на ситуацию в Беларуси.