Аграрный сектор Витебской области. Что увидел Лукашенко?

Во время совещания с участием президента было отмечено, что в развитии сельхозотрасли области в 2014-2018 гг. «в основном наблюдалась отрицательная динамика». Региону присущи такие проблемы, как «снижение объема производства продукции, сокращение поголовья скота и его низкая продуктивность». Финансовое состояние хозяйств Витебщины «остается неудовлетворительным».









В сельхозпредприятиях региона падает количество работников. Для пищевой отрасли Витебской области характерно снижение загрузки мощностей, сужается экспортный потенциал региона. И в самом деле, если взглянуть на статистику, то окажется, что производство сельхозпродукции в Витебской области непрерывно падало с 2012-го по 2016 год.





В небольшой плюс аграрии Витебщины вышли только в 2017-2018 гг. По итогам 10 месяцев 2019 года аграрная экономика Витебской области вернулась к падению. За январь-октябрь производство сельхозпродукции к 2018 году снизилось на 0,7%. Численность крупного рогатого скота на 1 ноября уменьшилась за скользящий год на 1,9%, свиней – на 5,9%. Производство скота и птицы на Витебщине в живом весе упало за 10 месяцев 2019-го на 2,1%. Хозяйства Витебской области не могут похвастать хорошими финансами. За 9 месяцев выручка в сельском хозяйстве области выросла на 14,6%, но себестоимость продукции увеличилась еще больше – на 15,7%. В результате прибыль крупных и средних аграриев Витебщины сократилась к 2018 году на 34,1% до 11,7 млн BYN. Рентабельность реализованной продукции сельского хозяйства упала с 1,9% до 1,1%, рентабельность продаж – с 1,7% до 1%. Среди организаций Витебской области за 9 месяцев чиновники насчитали 52,3% нерентабельных (абсолютное большинство!).





Еще 32,3% предприятий были низкорентабельными (рентабельность ниже 5%). Получается, что почти 85% крупных и средних хозяйств региона в 2019 году находятся в крайне уязвимом положении. На сельхозников Витебской области сильно давят кредиторы. В январе-сентябре аграрии Витебщины погасили на 44,1% больше кредитов и займов, чем в 2018-м. Сумма трат в денежном эквиваленте составила 204,6 млн BYN. Выросла долговая нагрузка на предприятия пищевой промышленности. За 9 месяцев пищевики отдали кредиторам 544,6 млн BYN (+29,1% к 2018 году). Во всех районах Витебской области население убывает по естественным причинам – смертность опережает рождаемость.





Если в 2018 году за 9 месяцев из-за этого население области сократилось на 5 тыс. человек, то в 2019-м – уже на 5,8 тыс. На каждые 100 браков в регионе выпадает 58,2 развода. Витебская область занимает в стране второе место с конца по размеру зарплат. В области находится самая бедная территория Беларуси с точки зрения заработков – Шарковщинский район. Обороты внешней торговли товарами на Витебщине за 9 месяцев сократились к 2018 году на 16,2%, в том числе экспорт упал на 24,7%, импорт – на 10%. В итоге негативное товарное сальдо увеличилось с -658 до -851 млн BYN. В январе-сентябре в Витебской области наниматели крупных и средних организаций уволили на 5,4 тыс. человек больше, чем приняли на работу. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил лишь 92,1%.



