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Reuters: крупнейшая в мире публичная энергокомпания продаст активы на $25 млрд

Американский нефтегазовый гигант планирует продать активы в 11 странах, сообщают источники.

Depositphotos

Exxon Mobil планирует продать активы в Европе, Азии и Африке на сумму до $25 млрд, чтобы сосредоточится на нескольких крупных проектах на внутреннем рынке и за рубежом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три банковских источника, непосредственно знакомых с планами компании.

Exxon столкнулась с растущим давлением со стороны инвесторов, которые выступают за высвобождение денежных средств на фоне планов компании увеличить траты на проекты в Гайане, Мозамбике, Папуа-Новой Гвинее и Соединенных Штатах.

Американский гигант составил список активов на продажу, в которой входят месторождения по меньшей мере в 11 странах.

Представитель Exxon сказала, что компания не «комментирует рыночные слухи или спекуляции».

Крупнейшая из торгующихся на бирже мировая энергетическая компания в последние месяцы продала несколько активов, в том числе в Норвегии за $4,5 млрд, и объявила, что хочет расстаться со своими подразделениями в Австралии, Нигерии и Малайзии.

Согласно новому плану, Exxon перестанет добывать нефть и газ в Европе, продав активы в британской части Северного моря, Германии и Румынии.

Exxon продолжит добычу в Нидерландах, где совместно с Royal Dutch Shell владеет долей в гигантском Гронингенском газовом месторождении, которое власти планируют закрыть в 2022 году.

Компания также значительно сократит операции в Юго-Восточной Азии, продав активы в Индонезии и Малайзии, сообщили источники. В Африке Exxon хочет продать бизнес в Чаде, Экваториальной Гвинее, а также частично — в Нигерии.


Ранее сообщалось, что после закрытия Гронингенского месторождения Украина выйдет на второе место в Европе по запасам газа.
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