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Ого! Премии страховых компаний превысили 1 млрд

За 9 месяцев взносы страховых компаний страны по прямому страхованию и сострахованию выросли на 14%, до 1,03 млрд рублей.

Добровольные виды страхования принесли страховых взносов на сумму 645 млн рублей. Удельный вес добровольного страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,6%.

В структуре добровольного страхования на долю личного страхования приходится 43%, имущественного страхования — 50%, страхования ответственности — 5,5%, комплексного страхования — 1,6%.

Страховые взносы по обязательным видам страхования достигли 386 млн рублей. Удельный вес обязательных видов в общей сумме взносов составляет 37% (за 9 месяцев 2018 года — 40,0%), из них личное страхование — 38,5%, имущественное — 8,2%, страхование ответственности — 53,3%.

За январь — сентябрь выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения составили 515 млн, из них на долю добровольных видов приходится 309,6 млн рублей (60,1%), обязательных — 205,2 млн рублей.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 49,9%.
Источник: officelife
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