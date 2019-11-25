Ого! Премии страховых компаний превысили 1 млрд

Добровольные виды страхования принесли страховых взносов на сумму 645 млн рублей. Удельный вес добровольного страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,6%.





В структуре добровольного страхования на долю личного страхования приходится 43%, имущественного страхования — 50%, страхования ответственности — 5,5%, комплексного страхования — 1,6%.





Страховые взносы по обязательным видам страхования достигли 386 млн рублей. Удельный вес обязательных видов в общей сумме взносов составляет 37% (за 9 месяцев 2018 года — 40,0%), из них личное страхование — 38,5%, имущественное — 8,2%, страхование ответственности — 53,3%.





За январь — сентябрь выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения составили 515 млн, из них на долю добровольных видов приходится 309,6 млн рублей (60,1%), обязательных — 205,2 млн рублей.





Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 49,9%.