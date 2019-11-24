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Госконтроль проверил оптовое предприятие, принадлежащее государству, и вскрыл хитрую схему обмана и приписок

Госконтроль Гомельщины совместно с управлением Департамента финансовых расследований проверил открытое акционерное общество по оптовой торговле потребительскими товарами, в котором 90% акций принадлежит государству, пишет «Беларусь Сегодня».

Установлено, что в целях создания видимости эффективной работы, выполнения финансовых показателей, определенных бизнес-планами, по договоренности с отдельными контрагентами в их адрес якобы осуществлялись оптовые поставки товаров. В действительности же товары не поставлялись. Контрагенты в свою очередь в те же даты либо с разницей в день или два выписывали по товарно-транспортным накладным эти товары обратно в адрес общества. Операции, фактически являясь возвратами нереализованных товаров от контрагентов, в бухгалтерском учете общества отражались как новые поступления. Приписки зафиксированы с 2016 года по 2019-й. В оптовом обороте общества и доходной части они имели тенденцию к росту, превышая в отдельные месяцы 50% в выручке от реализации товаров и 10% в валовых доходах.


— Такие манипуляции с первичными учетными документами привели к искажению государственной статистической отчетности о финансовых результатах работы предприятия, предоставленной в органы статистики, — замечает председатель Комитета госконтроля Гомельской области Александр Антрощенко. — При этом на основании приказов директора отдельным должностным лицам и работникам в указанный период практически ежемесячно выплачивались надбавки в размерах от 50% до 200% от должностных окладов за высокие достижения и труде и повышение эффективности работы общества.

По результатам внеплановой проверки открытого акционерного общества в отношении первого заместителя директора возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге.
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