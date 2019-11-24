Впечатляет: общие долги белорусских предприятий превышают ВВП страны

На начало октября текущего года крупные и средние организации страны задолжали банкам и друг другу 128,2 миллиарда рублей. Для сравнения, ВВП Беларуси в прошлом году составил 121,6 миллиарда. Банковское кредитование предприятий с начала года выросло на 3,7%, а если сравнить с данными октября 2018 года, то рост и вовсе составил 5,3%.





За девять месяцев текущего года суммарная задолженность увеличилась почти на 4,6 миллиарда. Долг в 128,2 миллиарда складывается из двух компонентов: 75,9 миллиарда - обязательства предприятий по кредитам и займам, 52,3 миллиарда - кредиторская задолженность, то есть долги поставщикам, подрядчикам, работникам. Сумма просрочки по долгам составляет 10,7 миллиарда, радует, что за девять месяцев она снизилась почти на полмиллиарда рублей (-4%).





Статистики отмечают, что больше всего долгов (57,1 миллиарда рублей) в обрабатывающей промышленности. В частности, долги предприятий пищевой промышленности - 13,6 миллиарда, деревообработки - 8,1 миллиарда. Больше всего в 2019 году увеличились долги транспортников (рост составил 75,7%, или 5,4 миллиарда рублей) и в строительстве (+ 19, 1% или 15,3 миллиарда). Однако в некоторых отраслях долги снижаются: в энергетике они уменьшились на 10,7% (до 4,5 миллиарда), а в профессиональной, научной и технической деятельности - на целых 23% (до 6 миллиардов рублей).









Только цифры





Как изменилась задолженность предприятий и организаций за девять месяцев 2019 года





Минск - 34,8 миллиарда (+ 4,4%)





Гомельская область - 21 миллиард (-0,5%)





Минская область - 20,6 миллиарда (+9,1%)





Гродненская область - 19,9 (+2,7%)





Могилевская область - 11,9 миллиарда (+2,4%)





Витебская область - 11,5 миллиарда (+2,6%)





Брестская область - 8,4 миллиарда (+4,9%)